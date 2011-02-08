Cenaze için Hıncal Uluç raporu bekliyor!

T24 - 64 yaşında hayatını kaybeden Nesibe Gülmüş'ün ailesi, defin işlemlerini başlatmak için Hıncal Uluç tarafından yapılacak kesin açıklamayı bekliyor.



Geçtiğimiz hafta İstanbul Erenköy'deki evinde kalp yetmezliği sonucu 64 yaşında hayatını kaybeden Nesibe Gülmüş'ün naaşı, Hıncal Uluç'un kendisi hakkındaki değerlendirmesini henüz açıklamamış olması nedeniyle defnedilemiyor. Zaytung'un haberine göre; Gülmüş'ün vefatının üzerinde 4 gün geçtiğini belirten yakınları, merhume hakkındaki nihai kararlarını ceset çürümeye başlamadan önce verebilmek için ünlü yazarı göreve davet ettiler.





Cenaze evinde gergin bekleyiş

İstanbul Erenköy'de yaşayan Gülmüş Ailesi'nin evinde bugünlerde endişeli bir bekleyiş var. Bir süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliğine 4 gün önce yenik düşen Nesibe Gülmüş'ün yakınları, merhume hakkında Hıncal Uluç tarafından henüz bir değerlendirme yapılmamış olması nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyorlar.



Konuyla ilgili olarak cenaze evinde basına açıklamalarda bulunan Nesibe Gülmüş'ün 42 yıllık eşi Fehim Gülmüş, "Hayat arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsü henüz bu kadar tazeyken bir de Hıncal Bey'in suskunluğunu koruması beni iyice kahrediyor. Yani tabii insan ölmüş eşi hakkında öyle şeyler aklına getirmek istemiyor ama bilemiyorsun da bi yandan. Açıklamanın bu kadar gecikmiş olması da açıkçası beni biraz huylandırdı. Bildiği bir şey varsa lütfen bir önce açıklasın. Her ne ise ben ve çocuklarım bunu duymaya hazırız. Böyle şüphe içinde kıvranmak hepsinden beter." sözleriyle içinde bulunduğu çaresizliği dile getirirken, merhumenin çocukları da ünlü yazarı bir an evvel görevini yerine getirmeye çağırdılar.





Gerekli bilgiler iletildi

Nesibe Gülmüş'ün en büyük oğlu Ferhat Gülmüş(40) bildiği kadarıyla rahmetli annesinin mazbut ve evine bağlı bir kadın olduğunu belirterek, yine de kendisi hakkında nihai kararı ancak Hıncal Uluç'un değerlendirmesinden sonra verebileceklerini ifade etti. Nesibe Hanım'ın vefatından hemen sonra, ertesi gün kendisi hakkındaki bütün kişisel bilgilerin bir dosya içerisinde Hıncal Uluç'a iletildiğini kaydeden Ferhat Gülmüş şöyle konuştu:





"Dosyaları iletmemizin üzerinden 3 gün geçtiği halde maalesef henüz rahmetli annem hakkında bir yazı okuyamadık. Bildiğimiz her şey orada yazıyor, bilmediğimiz bir şeyler varsa da kendisi nasılsa bir şekilde bulur çıkartır onları. Hıncal Bey olay yeri incelemesi yapmak isterse diye de annemin naaşına ve vefat ettiği odaya dokunmadık, ipuçlarına bir zarar gelmesini istemiyoruz. Bize kalsa temiz, melek gibi bir insandı annem; ama tabii biraz yakınımız olduğundan, biraz da bu vefat olayı henüz sıcak olduğundan, olaya duygusal yaklaşıyor olabiliriz. Objektif ve tarafsız bir değerlendirme yapabilecek durumda değiliz. Hıncal Bey'den ricamız, bir an evvel dosyayı inceleyip annem hakkındaki kararını açıklasın lütfen. Ona göre biz de ne yapacağımıza karar verelim; dualarla aile kabristanımıza mı gömeceğiz, yoksa bir poşet içerisinde Halkalı çöplüğüne mi atacağız bilelim."





Ölümü zamansız oldu

Dünden beri gerek telefon gerek e-mail yoluyla Hıncal Uluç'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen acılı oğul, "Çalıştığı gazeteden bize söylenen bu sıralar art arda çok fazla ölüm gerçekleştiği için Hıncal Bey'in biraz meşgul olduğu yönünde. Ankara'daki patlama ve Rize'de şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü nedeniyle programı çok doluymuş. Bize sadece Hıncal Bey kararını açıklamadan kesinlikle bir adım atmamamızı ve cesedin kokmaması için evde bol miktarda kaya tuzu bulundurmamızı söylediler. Biraz da talihsiz bir zamanda vefat etmiş annem." sözleriyle evdeki gergin atmosferi aktardı.





Haber yayına hazırlandığı sırada Hıncal Uluç cephesinin sessizliği sürereken, gazeteciye yakın kaynaklar Nesibe Gülmüş'ün mazbut hayatının Hıncal Uluç'u oldukça zorladığını belirterek, usta yazarın merhume hakkında iyi bir şeyler söylemek zorunda kalmamak için detaylı bir inceleme yapması nedeniyle yazının geciktiğini aktardılar.



