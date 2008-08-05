Cenaze evinden medet umuyor

Kayseri Belediye Başkanı Özhaseki, Abdüllatif Şener için, “Sanki, cenaze evinden bir şey alıp kaçan veya bundan medet uman bir davranış içinde oldu. Ona yakışmadı” dedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, siyasi parti kurma hazırlığı yapan eski AKP kurucularından, eski bakan, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’i “cenaze evinden bir şeyler alıp kaçmaya çalışanlar”a benzetti.

Kayseri Belediye Başkanı Özhaseki, “Son hareket ve davranışları Abdüllatif Bey’e hiç yakışmadı” dedi.

Özhaseki, Şener’in parti kurma çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Özhaseki, Şener’in tavrının zamanlamasının yanlış olduğunu, bugüne dek dik duruş sergileyen birine bu tavrın yakışmadığını söyledi.



‘Şener’e yakışmadı’

Özhaseki, eski AKP’li Başbakan Yardımıcısı Abdüllatif Şener’le ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Sanki, cenaze evinden bir şey alıp kaçan veya bundan medet uman bir davranış içinde oldu. Ekonomiyle ilgili sözlerine ve eleştirilerine gelince, kendisi 5 yıl başbakan yardımcılığı yaptı. Madem yanlışlıklar vardı, bunları uygulatmasaydı. Hata gördüyse, o zaman görevden ayrılsaydı. Neden hem göreve devam edip, hem eleştiride bulunmuş?”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, eski AKP’li Şener’le ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de her vatandaşın siyasi parti kurma hakkı var. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama, kuruculuk, bakanlık, başbakan yardımcılığı yapmış birine bu yakışmadı.”



