Cenaze evi dolandırıcıları



T24- Antalya’da gazete, televizyon ve internet sitelerinde ölüm ilanlarını takip edip kimlik bilgilerini aldıkları ölülerin yakınlarını arayıp kendilerini avukat olarak tanıtan ve ölen akrabalarının yaptıkları alışveriş nedeniyle borcu bulunduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan 2’si kadın 5 kişi, ’Boş Mezar’ adı verilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, 51 kişiyi yaklaşık 120 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.





Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ölüm ilanlarını takip ederek yakınlarını dolandıran bir çete olduğu bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığından teknik ve fiziki izleme kararı alan Mali Şube ekipleri, 51 kişiyi 120 bin TL dolandıran 5 kişiyi, sabah saatlerinde düzenlediği ’Boş Mezar’ isimli operasyonla gözaltına aldı. Liderliğini 35 yaşındaki Mustafa A.’ın yaptığı çete üyeleri 24 yaşındaki G.Y. ve 26 yaşındaki S.K. adlı kadınlar ile 32 yaşındaki H.C. ve 22 yaşındaki U.Ö., Mali Suçlar Büro Amirliği’ne götürülerek sorguya alındı.





Şebekenin çalışma yöntemi



polisinin 2 ay süren takibinin ardından çökertilen dolandırıcılık çetesi üyelerinin çalışma biçimleri, şaşkına çevirdi. Şüpheliler gazete, televizyon ve internet üzerinden yayınlanan ölüm ilanlarını inceliyor ve burada ölen kişilerin kimlik ve adres bilgilerini öğreniyordu. Kimi zaman çete üyeleri ölüm ilanını okudukları kişilerin cenaze namazlarına da katılıp cami avlusunda ve mezarlıkta ölen kişi ve yakınlarıyla ilgili bilgi topluyordu.





Topladıkları bilgilerden yola çıkan çete üyeleri, 1 ya da 2 hafta sonra ölen kişinin yakınını arayıp kendilerini avukat olarak tanıtıyor, öldüğünü bilmiyormuş gibi önce ölen kişiyi soruyor, ardından kendi şirketlerinden alış veriş yaptığını, borç için faiz işlemi uygulaması yapmak zorunda olduklarını, ancak ödeme yapılırsa faizin kaldırılacağını söyleyerek verdikleri banka hesaplarına para aktartıyorlardı. Bu yöntemle 2 ay içerisinde 51 kişiyi dolandıran çetenin, yaklaşık 120 bin TL’lik vurgun yaptığı kaydedildi.





Çete lideri suç makinesi





Gözaltına alınan ve birden fazla sahte kimlik kullandığı ortaya çıkan çete lideri Mustafa A.’ın, 4 ayrı suçtan polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Daha önce de benzer dolandırıcılık olaylarından poliste kaydı bulunan Altın’ın, yanındaki 4 kişinin adına çeşitli bankalarda açtırdığı hesaplara para aktarttığı, hesabında en çok para birikene prim ödediği belirlendi.

5 şüpheli, sorgularının ardından ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık yapmak’la suçlanıyor.