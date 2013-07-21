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Yaşam

Cenaze dönüşü kaza; 3 ölü, 1 yaralı

Aliağa'da cenaze dönüşü meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21 Temmuz 2013 00:07

 

İzmir'in Aliağa İlçesi'ne bağlı Çaltıdere Köyü'nde, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki kanalete düşen otomobilin sürücü ağır yaralanırken, annesi ve iki ablası yaşamını yitirdi. Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu'nun Aliağa Çaltıdere Köyü girişinde, bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Aliağa'ya bağlı Karaköy'deki kayınpederinin cenazesinden Kapıkaya Köyü'ndeki evine dönmek üzere yola çıkan İbrahim Deveci'nin (30), kulandığı 35 HEJ 48 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki kanalete düştü. Otomobil sürücüsü Deveci ağır yaralanırken, yanındaki annesi Cevriye Deveci (64), ablaları Elif Arslan (40) ve Fatma Arslan (37) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Deveci, tedaviye alındı. Beyin travması geçirdiği belirlenen Deveci'nin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları ölen anne ve iki kızının ceset torbasına konulan cenazelerine sarılıp, gözyaşı döktü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

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