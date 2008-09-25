Cenaze dönüşü facia gibi kaza: 14 ölü

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, iki araç da hurdaya döndü.Sinop’ta katıldıkları akrabalarının cenazesi sonrası minibüsle İstanbul’a yola çıkan aile Bolu'da TIR’la çarpıştı. Kazada minibüsteki 14 kişi öldü, 2 kişi yaralandı10 ceset, gelen tek cenaze aracına üst üste konulurken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 3 ceset daha sonra minibüsün altında bulundu.Kaza saat 18.15 sıralarında, Gerede ile Karabük arasındaki karayolunun Kurugöl mevkiinde meydana geldi. Sinop’ta yaşamını kaybeden bir akrabalarının cenazesine katılan aile, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 VD 3683 plakalı Ford Transit marka minibüsle İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı. Gerede’ye gelindiğinde minibüs hatalı sollama sonucu, Karabük istikametine gitmekte olan Yılmaz Bedir idaresindeki 61 K 9697 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.Hurda yığını haline dönen minibüste bulunan 13 kişi yaşamını kaybederken, TIR sürücüsü Yılmaz Bedir ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenlerin isimleri şöyle; “Ali Rıza Görgeç (57), Naşit Sütçü (57), Cemil Sarıca (50), Cihan Ünlütürk (70), Cemil Özdemir (55), Cafer Ünlütürk (57), Mehmet Ünlütürk (50), Muzaffer Biberoğlu (40), Serkan Sarıca (27), Rahmi Çelebi (65), Recep Çelik (58), Nurhan Budan (25), Mustafa Budan (8).”Minibüste sıkışan cesetler ise güçlükle çıkarılarak ceset torbalarına konuldu. Olay yerine, Gerede Belediyesi’ne ait sadece bir tane cenaze aracının gelmesi nedeniyle, cesetler üst üste konuldu.Bolu'nun Gerede İlçesi'nde meydana gelen kazada ölü sayısı 14'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan ve Gerede Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapıldıktan sonra Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen TIR sürücüsü Yılmaz Bedir de yaşamını kaybetti.