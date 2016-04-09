Cenaze aracı kaza yaptı; 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cenaze aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Halil Uslu’nun haberine göre, kaza, bugün saat 18.15 sıralarında Beyşehir-Konya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Konya'da Merem Tıp Fakultesinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Kerem Davutoğlu'nun cenazesini Beyşehir'deki Yeşildağ Mahallesi'ne götüren 45 yaşındaki Hüseyin Köse yönetimindeki Beyşehir Belediyesi'ne ait 42 B 1361 plakalı cenaze aracı, karşı yönden gelen henüz sürücü belirlenemeyen 31 KJM 80 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle cenaze aracı devrilirken, hafif ticari araçta şarampole takla attı. Kazada cenaze aracının sürücüsü Hüseyin Köse ile hafif ticari araçta bulunan 13 yaşındaki Ali Esad Şahin yaralandı. Yine hafif ticari araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti.

Cenaze aracında taşınan Kerem Davutoğlu'nun cenazesi ise başka bir araçla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.