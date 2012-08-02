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Yaşam

Cenaze arabasından 110 kilo esrar çıktı

Şüpheliler, polise yakalanmamak için böyle bir yol seçtiler

02 Ağustos 2012 20:30

Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurduğu cenaze aracında 110 kilo esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa kent girişinde görevli olan polisler, içerisinde tabut olmadığı için şüphelendikleri cenaze aracını durdurdular.

Bulunan esrara el koyan polisler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polise yakalanmamak için bu şekilde bir yol izlediklerini söyleyen şüpheliler, sorgu esnasında esrarı İzmir'e götüreceklerini söyleyerek ve Adliye'ye sevkedildiler.

Öte yandan kent girişinde yapılan uygulamalarda bir yolcu otobüsü ve otomobilde yapılan aramalarda 55 kilo esrar ele geçirildi.

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