Cenaze arabası yoluna devam etti, tabut yolun ortasında kaldı

Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen cenaze aracı hareket ettiği sırada arkada bulunan tabut yola düştü. Şehrin en işlek caddesinde yerde tabut olduğunu görenler cep telefonlarına sarılırken, vatandaşın uyarması üzerine cenaze aracının şoförü aracı park edip tabutu bulunduğu yerden aldı.

İHA'nın haberine göre olay, Valilik kavşağında yaşandı. Valilik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen cenaze aracı hareket ettiği sırada aracın arka kapağının açılmasıyla tabut yere düştü. Yolun ortasında tabut olduğunu gören vatandaşlar şaşkına dönerken, tabutun fotoğrafını çektiler.



Kavşaktaki tabutun fotoğrafını çeken Özkan Özçelik, “Biz caddenin karşı tarafında kırmızı ışıkta bekliyorduk. O sırada yeşil ışığın yanması sonucu karşı yöndeki cenaze aracı hareket etti. Araç hareket ettikten sonra arka kapağın açılmasıyla tabut düşünce ortaya ilginç görüntü çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine sürücü aracı ileri park edip tabutu bulunduğu yerden alıp arabaya götürdü” dedi.