'Cem'le yatmak istiyorum'

'Cansu Dere, Cem Yılmaz'a yakışmıyor'

Hilal Cebeci, “Bir gece Cem Yılmaz’la yatıp, sabah birlikte uyanmayı istiyorum. Beni tanısa evine başka kadın sokmaz. Cansu ona âşık değil, yanında gezmeyi seviyor” dedi.Yılmaz’a âşık olduğunu söyleyen Cebeci, “Bir gece onunla yatıp, sabah birlikte uyanmayı çok istiyorum. Cem’e hayranlığım aşkın da üzerinde. Beni tanısa evine başka kadın sokmaz” şeklinde konuştu.Manken ve oyuncu sevgilisi Cansu Dere’nin, CemYılmaz’a yakışmadığını öne süren Cebeci, şöyle konuştu: “Cansu bana hiç samimi gelmiyor. Cem’e âşık değil, sadece yanında gezmekten hoşlanıyor. Ayrıca Cem’den uzun olduğu için ünlem ile noktası gibi duruyorlar. CemYılmaz’ın yanına kadın gibi kadın yakışır.” Şarkıcı, uzun zamandır rüyalarına giren Yılmaz’ın Levent’teki evine kadar gidip, kapıyı çalmaya cesaret edemediğinden geri döndüğünü de sözlerine ekledi.