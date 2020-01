Cemile, kocası öldürmeden 2 saat önce polisten koruma talep etmiş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, eşi 29 yaşındaki Cemile Şentürk\'ü tabancayla öldüren 36 yaşındaki Vural Şentürk savunmasında, \"Cep telefonunda başka bir erkekle yanak yanağa fotoğrafını gösterince ben de silaha davrandım\" dedi. Cemile Şentürk\'ün, öldürülmeden 2 saat önce gittiği polis merkezinde, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle koruma talep ettiği ortaya çıktı.

Geçen 18 Şubat\'ta eşi Cemile Şentürk\'ü öldüren, bacanağı Murat Şahiner\'i yaralayan Vural Şentürk, Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Vural Şentürk, ölen Cemile Şentürk\'ün şikayetçi babası Tacettin Demir, kardeşi Yasemin Şahiner ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Vural Şentürk, eşiyle Afyonkarahisar\'da 15 yıldır evli olduğunu, 1.5 yıl öncesine kadar aile içinde hiçbir sorun olmadığını söyledi. Antalya\'da oturan baldızı Yasemin Şahiner yüzünden eşiyle sürekli tartışmaya başladığını öne süren Şentürk, eşiyle arasının açılmasına baldızının neden olduğunu iddia etti. Baldızı Şahiner\'in, eşinin Antalya\'ya gelmesi için sürekli telkinde bulunduğunu savunan Şentürk, \"Cemile yine bir gün Antalya\'ya gitmek istedi ve ben karşı çıktım, daha sonra gitmesine izin verdim. Kendisine para verip otobüse bindirdim. Çocuğu götürmesini istedim ama bunu da kabul etmedi. Kayınvalidem ve kayınpederim bizi barıştırmak için araya girdi ama Cemile istemedi\" dedi.

BAŞKA ERKEKLE YANAK YANAĞA FOTOĞRAF

Eşinin hakaretlerine daha fazla dayanamayarak, boşanma kararını konuşmak için Antalya\'ya geldiğini anlatan Vural Şentürk, bacanağı Murat Şahiner daha önce kendisini ölümle tehdit ettiği için yanına tabanca aldığını söyledi. Baldızının evi önünde eşiyle tartıştığını söyleyen Vural Şentürk, \"Karım bana, \'Sen nasıl bir şerefsizsin ki, kalbinde gönlünde başkası olan bir insanı eve götürmek istiyorsun\' dedikten sonra cep telefonunda başka bir erkekle yanak yanağa fotoğrafını gösterdi. Ben de silaha davrandım\" dedi. Şentürk, eşine ateş ettiği sırada yaşanan boğuşmada, bacanağının da yaralandığını anlattı. Vural Şentürk ifadesinde ayrıca, eşinin çocuğunu Çocuk Esirgeme Yurdu\'na vereceğini, kendisi de başka biriyle kaçacağı için hayatında çocuğa yer olmadığını söylediğini belirtti.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Cemile Şentürk\'ün babası Tacettin Demir ise sanığın kızını kasten öldürdüğünü öne sürdü. Demir, \"Torunum, babasının, silahla ilgili biriyle konuşma yaptığına şahit olduğunu söyledi. Daha sonra ise torunuma, \'Annen ya benim olacak ya kara toprağın, ya benimle gelecek ya da öldüreceğim\' demiş\" ifadelerini kullandı. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 SAAT ÖNCE POLİSTEN KORUMA İSTEMİŞ

Cemile Şentürk\'ün, öldürülmeden 2 saat önce Kepez Polis Amirliği\'ne giderek can güvenliği olmadığını belirterek, koruma talep ettiği ortaya çıktı. Polis tutanaklarına göre Cemile Şentürk öldürülmeden iki saat önce polis merkezinde verdiği ifadede, \"Eşim bana evliliğimiz boyunca fiziki ve sözlü şiddet uyguladı. Ancak hiçbir yere müracaat etmedim. Kendisiyle şiddetli geçimsizliğimiz nedeniyle Afyon\'dan Antalya\'ya geldi. Boşanma davası açtım. Vural Şentürk beni, \'Benimle barışmazsan senin kardeşlerini, anneni, babanı öldürürüm. Erkek kardeşinin başına bir şey gelirse, sorumlusu ben değilim. Benden bilme\' diyerek tehdit etti. Şahıs yanımdan ayrılırken, \'Seni gittiğin her yerde takip edeceğim. Bulacağım. Hiçbir yere gidemezsin. Sigortalı işte çalışma, evlenme, seni her yerde bulurum\' dedi. Vural Şentürk bana zarar verebilir. Can güvenliğim yoktur. Kadın sığınma evine gitmek istiyorum\" dedi.

