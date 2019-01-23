Cemile Bayraktar: İstesem istikbalim için Hilal Kaplan gibi arkadaşlarıma iftira atardım

Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı Cemile Bayraktar, Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın ‘istikbali için arkadaşlarına iftira attığını’ söyledi.

Bayrak, geçen günlerde akademiye yönelik eleştirilerini devam ettirirken “Şu an yaşadıklarımın 28 Şubat’tan farkı yok” dedi.

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Bayraktar, bu mesajını haber yapan Cumhuriyet gazetesinin tweetine “Kim sana ne yaptı bacım? Kim seni jopladı? Kim senin ağzını kapatarak salondan attı? Kim sana 2. sınıf insan muamelesi yaptı?” eleştirisi yapan takipçisine şöyle yanıt verdi:

İsteseydim Hilal gibi Apo hayranlığından Bahçeli hayranlığına varan yazılar yazar “istikbalim” için arkadaşlarıma iftira atardım, kimin istikbal için U dönüşü yapıp kimin istikbalini düşünmeden doğruyu söylediği ortada, 3 yıldır istikbalim için değil ilkeler adına eleştiri yapıyorum."

Bayraktar, mesajlarına şöyle devam etti:

"Son birkaç cümle söyleyeyim pislik bana daha fazla bulaşmasın; bugün eleştiri yapmadım 3yıldır eleştiriyorum çünkü kötüye gidiş 3yıl önce başladı, istesem eleştirmez över makam sahibi olurdum yani derdim makam mevki değil bu ülkenin en iyi noktada olması bu yüzden eleştiri haktır.

Makam mevki kolay yoldan şöhret istesem iktidarı sürekli över başka bir şey yapmazdım ancak hakkaniyetli eleştiri yaptım ve yazılarım daha kaliteli olsun diye akademik alanda çalışmaya gayret ettim, hâlâ ediyorum, benim için değerli olan öğretici, başarılı yazılar yazabilmektir.

Sadece bunun çaba gösteriyorum elbette insanım ve hata yapmış olabilirim ve yine yapabilirim ama hiçbir zaman inanmadığımı yazmadım, kimseye iftira atmadım, daha iyi yazılar yazabilmek, daha çok kaynağa ulaşmak için hâlâ yabancı dillerimi geliştirmeye, tez yazmaya uğraşıyorum."