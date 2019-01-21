Cemile Bayraktar: Üniversite açıp kadro dağıtmışlar, hayal kırıklığımı anlatamam…

Prof. Nihat Hatipoğlu’nun rektör olarak atanmasına tepki gösteren Yeni Yüz Yıl gazetesi yazarı Cemile Bayraktar, akademiye dair yeni eleştiriler getirdi. Bayraktar, bir grubun “üniversite açıp bazı kişilere kadro dağıttığını” söylerken “Yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam” dedi.

Bayraktar’ın sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

Ben de diyorum ki biz dirsek çürüttük, okuldan bir şeye fırsat bulamadık, dereceye girdik ama hâlâ bir arpa boyu olamadık, bu “arkadaşlar” okula gitme zahmeti göstermeden nasıl akademisyen, öğretim üyesi oldu? Meğer üniversite açıp bunlara kadro dağıtmışlar, vakıf, özel, devlet…

"Bunlar bize gazetecilik yaptırmaz"

Bunlara akademisyenlik dağıtan “kankaları” da bir süre önce üst düzey göreve getirildi, yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam oysa ki bize “çalışan emeğinin karşılığını alır” demişlerdi, bunlar bize gazetecilik yaptırmaz, akademik çalışayım demiştim, sanırım orayı da engelliyorlar.

"28 Şubat'tan farkı yok şu an yaşadıklarımın"

Neyse başınıza bir şey gelirse Cemile Bayraktar’ın ahı nedeniyle geldi deyin, öyle ah ettim yani... Kimse de çıkıp “biz olmasak başörtülüler...” demesin, 28 Şubat’ta yaşadıklarımdan farkı yok şu an yaşadıklarımın, sizin gibi düşünmeyen başörtülülere çalışma hakkı vermiyorsunuz. Yabancı dil bilmeden BİM’e bile kasiyer olunmayacak haldeyken YDS’siz nasıl akademisyen oldun?

"Daha fazla yazıp asabımı bozmayayım"

Bazı hocalar alışmış bunların okulsuz alim olmasına ben devamsızlık yapmamak için her gün okula gidince bazıları “Sizi akşam TV’de gördüğüm birine benzettim” diyor, yani öğrenci olamazsın.

Neyse daha fazla yazıp asabımı bozup tüm kitaplığımı yakacak hale gelmeden keseyim.

"Yaz oraya bir beyin göçü daha"

Yaz oraya bir beyin göçü daha... Yıllarca uğraşıp emek verip bir arpa boyu yol alamazsan, adam kayırmaya tevessül etmeden görevini yapamıyorsan sabrın taşıyor ve istemeden gitmek zorunda kalıyorsun.