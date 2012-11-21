Cemil Özeren son yolculuğuna uğurlandı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Özeren'in cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Ayna grubunun üyelerinden Cemil Özeren'in cenazesi, Fatih Camisi'ndeki törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özeren için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde amcaları Faik ve Aydın Özeren, kardeşi Zafer Özeren, eski eşi Güliz Köse taziyeleri kabul etti.

Törene, Erhan Güleryüz, Hakan Peker, Murat Göğebakan, Destan grubu solisti Hakan ve Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve sevenleri katıldı.

Erhan Güleryüz, Özeren'in tabutun önündeki fotoğrafını öptü ve ağladı. Uzun bir süre tabutun önünde bekleyen Güleryüz, dua etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan yapımcı Erol Köse, Özeren'in hastalığını fazla ciddiye almadığını ifade ederek, müzisyenin yalnız bırakıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Sanatçı Hakan Peker de Özeren'i çok uzun zamandan beri tanıdığını belirterek, ölümü kendisine yakıştıramadığını söyledi. Peker, ''Keşke hastalığından daha önceden haberimiz olsaydı'' dedi.

Peker, yalnızlığın Özeren'in kendi tercihi olduğunu anlatarak, ''Çünkü herkes son 10 günde öğrendi rahatsızlığını. Kimsenin haberi yoktu. Kimseye söylememişti. Uzun zamandan beri görüşmüyorduk. Cemil kendi kabuğuna çekilmişti. Bizim camiamızda biliyorsunuz herkes kendi telaşında. Onun için bir kopukluk oldu. Böyle bir haber aldık çok üzüldük'' diye konuştu

Destan grubu solisti Hakan ise Özeren'in hayattan erken ayrıldığını ifade ederek, ona uygun bir uğurlama yaptıklarını söyledi.

Özeren'in ''başkaları için canını verebilecek biri olduğunu'' dile getiren Hakan, geride güler yüzlü ve hayatını müziğe adayan birinin hayat hikayesinin kaldığını kaydetti.

Cemil Özeren'in cenazesi, öğle vakit kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.