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Cemil Kırbayır'ın ailesi, savcıyla görüşecek

12 Eylül darbesi sonrasında Kars Göle'de gözaltına alınan ve işkencede öldüğü resmen kabul edilen Cemil Karabayır'ın ailesi savcının 'ceset yok' açıklamasına karşı harekete geçti

18 Haziran 2014 01:22

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun güvenlik güçlerince öldürüldüğünü kabul ettiği, Cemil Kırbayır'ın ailesi, Kark Savcılığı'na gitme kararı aldı.

Radikal'in haberine göre, Cemil Kırbayır, 12 1980 darbesinin ardından Kars Göle’de gözaltına alındı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesi yıllardır Kırbayır’ın kemiklerini arama mücadelesi veriyor. Gelinen son aşamada, dönemin Antalya milletvekili Zafer Üskül başkanlığındaki TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Kırbayır’ın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü kabul etmiş ve davanın devamı için Kars Savcılığı’nı görevlendirmişti.
Ancak Kars Savcılığı’nın aradan geçen süreye rağmen soruşturmayı başlatmaması nedeniyle, Kırbayır ailesi yeniden harekete geçti. Aile 18 Haziran Çarşamba günü Kars Savcılığı’na giderek soruşturma açılması için yeniden başvuracak.

 

Berfo Ana, Başbakan'la görüşmüştü

 

Kırbayır Ailesi, Cemil’in kemiklerini arama mücadelesini uzun süre önce Cumartesi Anneleri ile birlikte yürütmüş, Cemil Kırbayır’ın annesi ‘Berfo Ana’ Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden biri olmuştu.
2010 yılında Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Başbakan ile de görüşen aileler Erdoğan’dan gözaltına kayıpların aydınlatılacağı sözünü almış, bunun üzerine Meclis İnsan Hakları Komisyonu bir araştırma başlatmıştı.

 

'Kemikleri yok, davayı başlatamam'

 

Meclis raporunun ardından, Cemil Kırbayır dosyası için 2002 yılında verilmiş olan takipsizlik kararı kaldırıldı ve dava yeniden açıldı. Mahkeme, hem Cemil Kırbayır’ın, hem de Kırbayır’dan iki ay sonra aynı şekilde öldürülen Mahmut Kaya’nın kaybedilmesinin bir insanlık suçu olduğunu ve 20 yıllık zaman aşımından etkilenmeyeceğini belirterek soruşturmaya devam edilmesini istedi.
Ancak savcılık bu talebi skandal bir gerekçeyle reddetti. “Ortada ceset yok, nasıl dava açalım” diyen Savcılık, zaten Cemil’in kemiklerini arayan aile ve kamuoyu tarafından tepki ile karşılandı.

 

Yeniden Kars Savcılığı'na gidiyorlar

 

Davanın bir türlü ilerletilmemesi, Cemil Kırbayır’ın ablası Fatma Gülmez ve eşi Necmi Gülmez’i tekrar harekete geçirdi. Aile 18 Haziran Çarşamba saat 09.00’da Kars Savcılığı’na giderek savcı ile görüşme yapacak.

 

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