Berfo Nine’nin oğlu Cemil Kırbayır Kars’ta öldürülmüş!

Genelkurmay Başkanlığı’nın Ankara 12 Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği belgelerde 12 Eylül davasının simgesi haline gelen ve her duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelerek, “Kenan Evren’le hesaplaşmak istiyorum” diyen Berfo Nine’nin 32 yıldır aradığı oğlu Cemil Kırbayır’ın izi Kars’ta çıktı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Alt Komisyonu’nun da araştırdığı, 9 Ekim 1980’den bu yana haber alınamayan Kırbayır’ın Kars’ta işkence ve kötü muamele sonucu öldürüldüğü kesinleşti. Milliyet gazetesinin haberine göre; Kars Emniyet Müdürlüğü’nün, ailesinin işkence sonucu öldüğü iddiası üzerine başlattığı soruşturmadaki sorgulama sırasında kaçtığını iddia ettiği Kırbayır’la ilgili hazırlanan belgelerde “öldüğü tarih” karşısına da “kayıp” yazıldığı ortaya çıktı.



Sorgulama sırasında kaçtı dediler



Kırbayır’la ilgili belgede, “olayın cereyan şekli” başlıklı bölümünde ise şöyle denildi:

“Kars Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılırken 09.10.1980 tarihinde firar eden sanık bugüne kadar yakalanamamıştır. Ailesinin işkence ile öldüğü iddiası üzerine açılan soruşturmada sorgulama sırasında kaçan sanığın yapılan tahkikat ve operasyonlarda yakalanamadığı ancak İran’a kaçtığı şeklinde duyumlar alındığı anlaşılmış olup 14.8.1981 gün AD.MÜŞ.1981/597-2809 sayılı 9’uncu Kolordu Komutanlığı’nın soruşturması devam etmektedir.”

Kırbayır’ın akıbeti, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan kurulan alt komisyonca da araştırılmıştı. Komisyonun o dönemdeki Başkanı Zafer Üskül, “Komisyonumuz Kırbayır’ın sorgulama sırasında kendisine yapılan işkenceden kaynaklanarak yaşamını yitirdiği kanaatine varmıştır” demişti.