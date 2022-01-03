Cemil Kırbayır’ın ağabeyi: Hukuk çiğnendi; devlet dosyayı keyfi olarak bekletip zamanaşımına uğrattı

12 Eylül 1980 darbesinden sonra gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır, davanın zaman aşımına uğrayarak kapatılmasına, “Hukuk çiğnendi. Devlet dosyayı keyfi olarak bekletip zamanaşımına uğrattı. Oysa ki aile olarak vaktinde başvurmuştuk. Zamanı onlar aşındırdı. Bize karşı insanlık suçu işlenmiştir” diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan ağabey Kırbayır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Berfo Kırbayır’a verdiği sözle ilgili de, "Bize umut vermeleri, meğer zaman kazanmak için bir aldatmacaymış" dedi.

Kırbayır ailesinin avukatı Yaşar Kaya, karara itiraz edeceklerini; Anayasa Mahkemesi'ne ve AİHM'e başvuracaklarını söyledi. Kaya, "Katilleri korumaya yönelik bir süreç yönetiliyor. Bu bir hukuk cinayetidir" diye konuştu.

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