Cemil İpekçi'nin atölyesine hırsız girdi

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Destekleme Programı kapsamında Mardin'de kurulan Cemil İpekçi Tasarım Atölyesi'ne dün gece hırsız girdi. İpekçi'nin kentte bulunduğu ve kadınlara eğitim verdiği atölyeye giren hırsızlar dikiş makinelerini yerinden söküp götürmek istedi. Ancak makineleri sökemeyen hırsızlar, atölyenin ısıtılmasında kullanılan 4 elektrikli ısıtıcıyı alarak kayıplara karıştı. Atölye yetkilileri, polisin konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü söyledi.(AA)