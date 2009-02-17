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Cemil İpekçi'nin atölyesine hırsız girdi

Cemil İpekçi'nin Soysal Destek Programı kapsamında Mardin'de kadınlara eğitim veren 'Tasarım Atölye'sine hırsız girdi.

17 Şubat 2009 02:00

Ünlü modacı Cemil İpekçi'nin Soysal Destek Programı (SODES) kapsamında kurulan `Tasarım Atölyesi'ne dün gece hırsızlar girdi. Dikiş makinelerini sökemeyen hırsızlar 4 elektrikLi ısıtıcıyı alıp kaçtı. 

Cemil İpekçi’den Mardinli kadınlara moda eğitimi

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Destekleme Programı kapsamında Mardin'de kurulan Cemil İpekçi Tasarım Atölyesi'ne dün gece hırsız girdi. İpekçi'nin kentte bulunduğu ve kadınlara eğitim verdiği atölyeye giren hırsızlar dikiş makinelerini yerinden söküp götürmek istedi. Ancak makineleri sökemeyen hırsızlar, atölyenin ısıtılmasında kullanılan 4 elektrikli ısıtıcıyı alarak kayıplara karıştı. Atölye yetkilileri, polisin konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü söyledi.

(AA)

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