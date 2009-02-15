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Yaşam

Cemil İpekçi’den Mardinli kadınlara moda eğitimi

Modacı Cemil İpekçi, Mardinli kadınlara moda, tasarım ve profesyonel dikiş konularında eğitim verecek.

15 Şubat 2009 02:00

Modacı Cemil İpekçi, Mardinli kadınlara moda, tasarım ve profesyonel dikiş konularında eğitim verecek.

Evren Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nin (ÇATOM) hazırladığı proje kapsamında Mardin'e gelen Cemil İpekçi, butik otele dönüştürülen tarihi Artuklu Kervansaray'da gazetecilere açıklama yaptı.

Daha önce Mardin'e geldiğini, ancak tarihi mekânları gezme fırsatı bulamadığını belirten İpekçi, şöyle konuştu:

"Evren ÇATOM için daha önce tasarladığım giysileri göndermiştim. Şimdi atölye çalışmalarına katılan kadınlara, moda, tasarım ve profesyonel dikiş konularında eğitim vereceğiz. Bugün proje dahilinde yer alan 40 kadınla ön görüşmeler yapacağız. Atölyeyi okula dönüştüreceğiz."

Evren ÇATOM Sorumlusu Dilek Sınavu da Sosyal Destek Projesi kapsamında hazırladıkları 480 bin liralık projenin 150 bin liralık ilk ayağını oluşturan moda, tasarım ve profesyonel dikiş eğitimi için, tarihi bir binayı atölyeye dönüştürdüklerini söyledi.

Sınavu, projenin amacına ulaşması için Mardin'e gelen İpekçi'nin atölyeye devam eden kadınlara eğitim vereceğini bildirdi.

Tarihi mekânları gezen İpekçi'nin, 5 gün kentte kalacağı belirtildi.

(AA)

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