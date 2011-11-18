Cemil İpekçi'den bir okul daha

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Türk kadınının doğuştan sanata ve el işlerine yatkınlığının bulunduğunu söyleyen, bu yeteneklerin kazanca dönüşmesi ve kadınlara maddi destek sağlamak amacıyla okullar açtığını belirten İpekçi, Mardin ve Bodrum'dan sonra 3. atölyeyi Yahşihan'da 20 Kasım'da açacaklarını kaydetti.İpekçi, kadının toprağa benzediğini söyledi:''Toprağa ne kadar iyi bakarsanız ne kadar iyi beslerseniz yetişecek mahsul de o kadar iyi olur. Bu nedenle kadınlarımıza daha fazla önem vermeliyiz. Onları yapacakları işlerde desteklemeliyiz.''Cemil İpekçi, atölyede satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelirin büyük bölümünün kadınlara, kalan bölümünün ise atölyeye kalacağını ifade etti.Yahşihan Kaymakamı Ferhat Özen de atölyede 56 öğrencinin 8 usta öğreticiyle birlikte öğrenim göreceğini belirterek, Yahşihanlı kadınların bundan sonra artık marka kullanarak üretim yapacaklarını söyledi.Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski bir binanın belediye tarafından restore edilmesiyle oluşturulan Cemil İpekçi Moda ve Tasarım Atölyesi 20 Kasım Pazar günü saat 13.30'da açılacak.