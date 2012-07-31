Cemil İpekçi: Tayyip Bey de sütten çıkmış ak kaşık değil

Daha önce AKP'li olduğunu dile getiren Ünlü Modacı Cemil İpekçi, katıldığı bir programda özel hayatından politikaya çeşitli konularda çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP’nin yalnız kendisi için adaleti sağladığına değinen İpkeçi, ‘’ Tayyip Bey de sütten çıkmış ak kaşık değil’’ dedi.

Cemil İpekçi CNN Türk'te Enver Aysever'in konuğu oldu. İşte İpekçi'nin açıklamalrından satırbaşları:

"Milletçe bakın neden bu kadar hayatımız boyunca mutsuzuz?" diye soran İpekçi, Deniz Baykal 'ın kasetini örnek gösterdi ve " Milletçe belden yukarı çıkamıyoruz. Hep belden aşağıdayız. Hep insanları belden aşağı vuruyoruz. Hep insanlara düşündüğümüz şeyler belden aşağı. Politikada belden aşağı. Baykal'ın o kaseti çıktığı zaman çok üzülmüştüm. Çünkü bence Baykal'ın o kaseti önemli değil, hayatında Sayın Baykal ne yaptı o önemli. Ama vurabilmek için öyle bir kaset çıkarıyorlar. Yani dikkat edin politikaya kadar girmiş bir belden aşağılık var. Belden aşağı iyisin, belden aşağı kötüsün, belden aşağı namusun var" dedi.

‘Adalet kutusunu yalnız kendiniz için açamazsınız’

AKP 'nin uygulamalarına değinen İpekçi, AKP 'ye kızmasının nedenini ise " AK Parti pandora'nın kutusu gibi bir şeyi açtı. Kızmamın tarafı bunu açarken kendisi için açtı. Kendisi için açtığından bir daha kapatamayacağını bilmiyordu. Çünkü bu pandoranın kutusuydu yıllardır kapalı olan. Tamam açtığınızda bunu türban serbest kalacak, Kuran kursları serbest kalacak ama işte Kürtler de okulda da isteyecek, Ermeniler de okul da isteyecek , Aleviler de bunu isteyecek, eşcinseller de bu hakları isteyecekler. Yani askerleri yargıladınız onu koydunuz ama yarın bir gün sizi de yargılayacaklar. Yani siz bir pandora kutusu açtınız. Devran döner siz de aynı şekilde yargılanabilirsiniz. Siz bir adalet kutusu açtınız. Adalet kutusunu sadece kendiniz için açamazsınız." sözleriyle ifade etti.

‘Tayyip Bey sütten çıkmış ak kaşık değil’

Başbakan'ı bugünlerde daha sert gördüğünü söyleyen İpekçi sözlerini şöyle sürdürdü;

"Başbakan her zaman sertti ama o sertliği çok kıvamındaydı. O lezzetli bir sertlikti bu memlekete yakışan bir sertlikti. Yıllarca Turgut Özal 'ın haricinde diğer başbakanları Avrupa'da gördüğümde çok üzülürdüm. Çünkü Osmanlı'dan gelen toprakların, Cumhuriyet de olsak, Atatürk 'ün de bir tavrı var. Öyle saydırmış kendini. Yani küçümsenecek bir millet değiliz. Topraklarımı çok seviyorum bu toprakların insanıyım.

Böylesine bir kültürün geçtiği dünyanın en güzel topraklarından birindeyim. Tayyip Bey'in o tavrını çok seviyordum. Ama Tayyip Bey'in o tavrı git gide biraz fazla olmaya başladı ve çok yasakçı olmaya başladı. Yani bakıyorum gazetelerde aynı şey. En ufak bir gazeteciye sinirleniyor. Artık kendi hakkında hiçbir şey duymak istemiyor. Ben öyle bir Tayyip Bey istemiyorum. Benim olması gereken Tayyip Bey her şeyi dinler, cevabını verir, vermek istemediğine de vermez. Ama çünkü o kadar bilgili öyle yetişmiş bir adamın oturup da gazeteciyi sana ters tavrı var diye tavır alması ya da yazarların ya da bugün içeride hala düşünce suçlarından dolayı olanların. Düşüncenin bir suç olduğunu kabul etmiyorum. Tayyip Bey'den benim beklediğim tam anlamıyla düşünce suçunu kaldırmasıydı. Ben AK Partiliyim dediğim zaman, sayın Başbakan'ı da söylediğim zaman her şeyine hayran olduğumu söylemedim. Mesela bu son yıllarda hiçbir şeyini sevmiyorum yaptığı. Tayyip Bey'i de sütten çıkmış ak kaşık görmüyorum."

‘İnönü dosyasının açılacağı gün gelecek’

"Bugüne kadar benim en önemli gördüğüm Türkiye 'de hala Atatürk sonrası bir dosya açılamıyor. Kenan Evren dosyasını açıyorsunuz, bütün bu darbeleri açıyorsunuz ama esas felaket ne zaman başlamış. Bakıyorum gazeteciler de açmıyor. Ama bir gün açacak kadar cesur olanlar çıkacak.

Atatürk 'ün gözünü kapadığından sonraki CHP , Atatürk 'ün CHP 'si değil. Yani bir İnönü CHP 'si. Hangi İnönü CHP 'si? 1944'te savaşa girmemek için burada bir sürü anlaşmalar yapmış. Bize kayıplar verdirmiş. İşte bor madenini çıkaramamaktan, petrole kadar çıkaramamaktan, köy enstitülerini kapatmış, Menderes'i kışkırtarak 6-7 Eylül vakasını yaptırmış ve Menderes'i astırmış. Böylesine bir dosya var. Yani bir İnönü dosyasının, İnönü sonrası dosyasının bence Türkiye 'de açılacağı gün de gelecek.

‘CHP 'yi sevmem mümkün değil’

CHP 'yi sevmem mümkün değil. Çünkü varlık vergisinden ailesi zulme uğramış bir ailenin çocuğuyu. Ben hala varlık vergisinden dolayı özür dilememiş bir partinin ve onu unutturmaya çalışan bir partiyi tutmam mümkün değil. Bugünkü genel başkan da Tayyip Bey'den daha fevkalade gelmiyor. Bana gelmiyor, başkalarına gelebilir. Ben böyle bir CHP beklemiyorum. Benim için sosyal demokrat bir parti değil. Liberal demokrat da değil."