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Cemil İpekçi: Eşcinsellere çürük denmesin

Cemil İpekçi, kendisinin de benzer süreçlerden geçtiğini, mevcut uygulamaların "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

11 Şubat 2012 18:47

T24 - Modacı Cemil İpekçi, 'Alt Üst Muhabbetler'de eşcinsellerin askerlik sorununa dikkat çekti.


Ünlü tasarımcı Cemil İpekçi, Alt Üst Muhabbetler programında Esin Övet ve Serdar Turgut'un sorularını yanıtladı.


Eşcinsellerin askerlik sorunlarına dikkat çeken Cemil İpekçi, kendisinin de benzer süreçlerden geçtiğini, mevcut uygulamaların "aşağılayıcı" olduğunu söyledi. İpekçi, tecavüz, adam öldürme gibi suçları işleyip askere gidenlerin "sağlam" sayıldığını, eşcinsellere ise "çürük" denildiğini söyledi.

 

'3 senedir dulum'


Cinsel kimliği nedeniyle birçok hakarete maruz kaldığını kaydeden İpekçi, "Hakiki heteroseksüel hakaret etmez" dedi. İpekçi, hakaret edenlerin incelenmesi durumunda eşcinsel eğilimlerin görülebileceğini öne sürdü.


Özel hayatıyla ilgili de konuşan İpekçi, "3 senedir dulum. Şu anda hayatımda kimse yok" dedi.

 

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