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Yaşam

CEMİL İPEKÇİ SEMT PAZARI AÇTI BODRUM (A.A)

07 Temmuz 2011 16:17

-CEMİL İPEKÇİ SEMT PAZARI AÇTI BODRUM (A.A) - 07.07.2011 - Ünlü Modacı Cemil İpekçi, eğitimin önemli ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek, ''Bizim kadınlarımız doğuştan ve çocukluğundan itibaren el örgüsü biliyor, iğne oyası biliyor herşeyi çabuk öğreniyor. Ama en önemlisi kadının eve para getirmesi'' dedi. İpekçi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ev kadınlarının kendi ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla, Gümbet sahilinde el yapımı ürünlerden oluşan semt pazarının açılışını yaptı. İpekçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların eğitilmesinin önemli olduğunu, eğitildikten sonra da para kazanmaları gerektiğini söyledi.  Eğitimin tek başına bir işe yaramadığını savunan İpekçi, ''Sadece eğitim amaçlı herhangi bir faaliyette bulunduğunuz zaman kadına bir faydası olmuyor. Zaten bizim kadınlarımız doğuştan ve çocukluğundan itibaren el örgüsü biliyor, iğne oyası biliyor herşeyi çabuk öğreniyor. Ama en önemlisi kadının eve para getirmesi. Para getirmesi niye önemli; evdeki söz hakkı için önemli. İkincisi, birey olduğunu hatırlaması için önemli'' dedi.  14 Temmuz'da Bodrum'da, Cemil İpekçi Tasarım Merkezi'nin açılışını yapacağını anımsatan İpekçi, şöyle konuştu: ''Evde oturan kadınların yaptıklarını satılabilir hale sokmak gerekiyor. Onu pazarlamak gerekiyor. Onlara öğretmek gereken şey, o bilinenleri günümüze uygulamayı öğretmek. Merkezimize başta 60 kadını alabileceğiz. Kadınlarımıza, tahta baskıdan, bildikleri iğne oyaya, Bodrum'un iğne oyaları, dikiş, nakış, bütün hepsini öğretiyorum. En önemlisi etiketimi hediye ediyorum. Yapılan ürünlere Cemil İpekçi etiketi konulacak. Cemil İpekçi etiketi ile satılacak. Bunun çok az miktarı yüzde 20-25'i kadar okula kalıyor. Yüzde 75'i de hangi kadın o işi yapmışsa para ona geri dönüyor.'' Bu arada, ünlü modacının polis korumasıyla gezmesi dikkati çekti.

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