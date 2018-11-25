Cemil İpekçi: Oturmasını kalkmasını bilmeyenler çok para sahibi oldu, alıştığımız tarz müşteri gelmiyor

Moda dünyasının ünlü ismi Cemil İpekçi, müşteri profilinin değiştiğini belirterek “Hiç oturmasını kalkmasını bilmeyen insanlar çok para sahibi oldu. 10 yıldır alıştığımız tarz müşteri gelmiyor” dedi. Cenaze töreni istemediğini belirten İpekçi, ''Beni yabancılar yıkamasın, beni sevenlerim yıkasın'' şeklinde konuştu.

Moda dünyasının ünlü ismi Cemil İpekçi, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Cemil İpekçi değişen müşteri profiline ilişkin, ''Eskiden giyinmeyi seven tek ona ait elbisesi olmasını isterdi. Şıklık ölçüsü değişti. O zaman bana uymayacak ben zamana uymak zorundayım. Ben bu zamana uyuyorum. Bu haftalarda gençlerin gittiği yerlere gidiyorum. Onları anlamaya çalışıyorum'' dedi.

''Para el değiştirdi''

''Asil olabilmeniz için en az 5 nesil ailenizde okumuş olması gerekiyor. Cumhuriyete geçişle Osmanlı bitmedi. Osmanlı'nın aileleri cumhuriyette yer aldı. Hiç oturmasını kalkmasını bilmeyen insanlar çok para sahibi oldu. 10 yıldır alıştığımız tarz müşteri gelmiyor.

Terbiye ve edep başka yerlere çekildi. 2 yıl müddetle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başa geldiğinde ona oy verdim. O an için başka yoktu. Sayın Erdoğan'a güvenmiştim. Rizeli, Karadenizli, açlığı ve yoksulluğu bilen. O Kasımpaşa'nın fakirliğini bilen biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine birini de görmüyorum. Gezi olayının birinci günü çok saftı, sonraki günler değil.”

Terbiyesiz ve edepsiz insanlar hep olmuştur. Türkiye'nin ekonomisini bozan şey bu. Biz bugün dünyadan daha kötü halde değiliz.

''Beni yabancılar yıkamasın''

Beni yabancıların yıkamasını istemiyorum. Cenaze töreni hiç istemiyorum. Beni sevenlerim yıkasın. Gül yağlarıyla yağlasınlar. o gece ellerini açsınlar okusunlar. Ziyarete gelmesinler o bir çöp.'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'nin adı keşke Anadolu cumhuriyeti olsaydı''

Türkiye'nin adı keşke Anadolu Cumhuriyeti olsaydı. Belki bugün kalkıp bir Kürt bu kadar isyan etmeyecekti. Ama baktığımız zaman hepimiz Türküz diyoruz. Hiçbirimiz Anadoluluyuz demiyoruz.