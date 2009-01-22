Cemil İpekçi Mardinli tasarımcılar yetiştirecek

Ünlü modacı Cemil İpekçi'nin Mardinli kadınlara tasarım konusunda destek vereceği bildirildi.



Mardin'de, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin (ÇATOM) Evren Mahallesi sorumlusu Dilek Sınavu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamında onaylanan "Moda, Tasarım ve Profesyonel Dikiş Eğitimi" projesi kapsamında atölye açılacağını söyledi.



Yaklaşık 480 bin TL'lik projenin 150 bin TL'lik kısmı ile şubat ayında açılacak atölyede 40 kadının moda, tasarım ve profesyonel dikiş eğitimi alacağını belirten Sınavu, bu eğitimin modacı ve tasarımcı Cemil İpekçi'nin denetiminde olacağını kaydetti.



İpekçi'nin zaman zaman kente gelerek kendilerine destek vereceğini ifade eden Sınavu, şöyle konuştu:



"Kurulacak tekstil atölyesinde çalışacak 40 kadına, moda tasarım ve profesyonel anlamda dikiş eğitimi verilmesinin ardından, kadınlar pazar ağına yönlendirilecek. Üretilecek ürünler, İpekçi'nin öneri ve görüşleri doğrultusunda bir marka adı altında pazara sürülecek. Moda, tasarım ve profesyonel dikiş alanında eğitilecek olan 40 kadın birer model olacak."



Cemil İpekçi'nin tasarımlar konusunda da kadınlara destek olacağını anlatan Sınavu, "Tasarımlarını üretmemize izin veren, proje süresince destek ve yardımlarını bizden esirgemeyecek olan İpekçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.



Açılacak olan atölyede, en az 15 dikiş makinesi, kesim masaları, kumaştan leke çıkarma sistemleri, ütü masaları ve tekstilde kullanılması gereken her türlü makine ve teçhizatın yer alacağı öğrenildi.

