Cemil İpekçi evleniyor!

Cemil İpekçi'den "Evlilik ne zaman?" sorusuna yanıt: Kısmet ne zamansa o zaman evlenceğiz!



Sivaslı grafiker Ender Polat ile nişanlanan ünlü modacı Cemil İpekçi, İzmir Kordon'da bulunan ünlü balık restoranı Deniz Restoran'da yemek yerken objektiflere takıldı.



İş nedeniyle İzmir'e gelen ve nişanlısını bir dakika olsun yanından ayırmayan Cemil İpekçi, kalabalık olan masada sevgilisi Ender Polat'la yan yana oturdu. Restoran şefi Cemil İpekçi için özel bir mönü hazırladı. Cemil İpekçi, "evlilik ne zaman" sorusuna "kısmet ne zamansa o zaman evleneceğiz" cevabını verdi.

