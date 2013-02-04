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Yaşam

Cemil İpekçi eşcinsel evliliklere karşı olduğunu açıkladı

A Haber'de Cem Ceminay'a konuşan İpekçi 'Kadın ile erkeğin kanun ve insan hakları önünde eşit olmalarını anlıyorum ama doğada eşit olmadıklarını kabul etmemiz lazım' dedi

04 Şubat 2013 22:08

Modacı Cemil İpekçi önceki gün katıldığı A Haber'de yayımlanan 'Uykusuz Her Gece' adlı programda eşcinsel evliliklere karşı olduğunu açıkladı. İpekçi, "Kadın ile erkeğin kanun ve insan hakları önünde eşit olmalarını anlıyorum. Ama kadınla erkeğin doğada eşit olmadığını kabul etmemiz lazım" diye konuştu.

Cem Ceminay’ın programında bir evlilik gerçekleştirdiğini anlatan İpekçi, “Özel hayatımdaki farklılığı örtmek için değil çocuk sahibi olmak için evlendim ancak çocuğum olmadı” dedi.

Eşcinsel evliliklere karşı olduğunu söyleyen İpekçi “Evlilik dediğiniz şey kadın ile erkek arasında olur. Evlilik daha çok kadını korumak için oluşturulmuş bir şey. İki erkek ebette bir çocuğu sevgi ile büyütebilir ama bir çocuk biyolojik olarak kadın olan ve biyolojik olarak erkek olan bir ana babaya ihtiyaç duyar” dedi.

Kadın erkek ilişkilerine de değinen İpekçi, “Kadın ile erkeğin kanun ve insan hakları önünde eşit olmalarını anlıyorum. Ama kadınla erkeğin doğada eşit olmadığını kabul etmemiz lazım” diye devam etti.

Modacı, kadınları erkeksi bulmaya başladığından da bahsetti: “Bir kadınla randevun varsa evinden alır evine bırakırsın. O kadının ‘Erkeğim var’ diye güveni vardır. Çoğu zaman kadınlar ödüyor hesapları. Kadınları çok erkeksi bulmaya başladım. Ben kadının kadın halini, erkeğin de erkek olanını seviyorum.”

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cemil ipekçieşcinsel evlilikler

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