Cemil Çiçek'ten 'soykırım' tepkisi: Bu kararın yarına yönelik olumsuz yansımaları olacaktır

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, AP'de kabul edilen 'Ermeni Soykırımı tasarısına ilişkin, "Bu kararın yarına yönelik olumsuz yansımaları olacaktır. Nefret ve olaylar artıyor. Türkiye'yi suçladıklarına göre milletimizin çocuklarının yarın okullarda, sokakta, işte bir ayrımcılık, olaylara ilişkin bunun sorumlusu AP'nin ve Papa'nın yaptığı açıklamalardır. Yarın öbür gün çok olumsuz gerekçeler için kullanılacaktır" açıklamasında bulundu.

Çiçek',n Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' yasa tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Milletimize insafsızca yapılmış bir olaydır. Adaletsiz ve tek yanlı bir tavırdır. Tek yanlı ve ön yargılı bir karardır. Hakka hukuka sıkça vurgu yapan AP'nin böyle bir tavır takınması savunduğu değerlerle çelişmiştir. Keyfi ve hukuksuz bir karardır. Yok hükmünde sayıyoruz. Uluslararası hukuka aykırıdır, sorumsuzca bir karardır.

Bir kişi aksi ispat edilene kadar masumdur. Gelişi güzel bir suçlama yapılamaz. Dedikodular üzerinden siyasi amaçla karar verilemez. Kendi ürettiği hukuku yok sayma anlamına gelir. 1915 yılı ile verilen bir karar şu anda yok. 1948 yılındaki sözleşmede bu şartlar taşınmıyor. "

'Bu karar yarın çok olumsuz gerekçeler için kullanılacaktır'

"Bu kararın yarına yönelik olumsuz yansımaları olacaktır. Nefret ve olaylar artıyor. Türkiye'yi suçladıklarına göre milletimizin çocuklarının yarın okullarda, sokakta, işte bir ayrımcılık, olaylara ilişkin bunun sorumlusu AP'nin ve Papa'nın yaptığı açıklamalardır. Yarın öbür gün çok olumsuz gerekçeler için kullanılacaktır. 1915 olaylarında ne olduğunun ortaya çıkmasını en çok isteyen Türkiye'dir. Bunu çıkaracak olan tarihçilerdir. Biz TBMM olarak dünyaya yaptığımız açıklamada arşivlerimizi açtık, Ruslar, Ermeniler bütün arşivler açılsın. Kimin elinde ne varsa ortaya çıkarsın. 2005 yılında söyledik hala söylemeye devam ediyoruz.

Parlamentolar bir milleti sorumsuzca suçlayamaz. Bir tarihi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz ama bunu istemeyen ülkeler var. Bunun altından çapanoğlu değil kendilerinin çıkacağını biliyorlar. Bu kararı yok hükmünde sayıyoruz."