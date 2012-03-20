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Politika

Cemil Çiçek'ten Nevruz kutlaması

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Nevruz baramı nedeniyle bir açıklama yayımladı

20 Mart 2012 16:07

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Nevruz bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Çiçek, "Nevruz, ortak kültürümüzün en zengin ögesi” dedi.
 
Çiçek’in açıklaması şöyle:
 
“Uzun süren kış mevsiminin ardından tabiatın ve hayatın yeniden canlanmasının müjdecisi olan ve dilimizde yeni gün anlamına gelen Nevruz Bayramını kutluyorum. Tabiattan ilham alarak insan hayatına farklı bir dinamizm kazandıran Nevruz Bayramının, coşku ve neşeyle kutlanmasını temenni ediyorum.
 
Orta Asya, Kafkaslar, Ortadoğu, Anadolu ve Adriyatik’e kadar çok geniş bir coğrafyada yüzyıllardan beri kutlanan Nevruz Bayramının barış, huzur ve refahın müjdecisi olmasını diliyorum.
 
Kaynağı, kutlandığı yerlerin otantik kültürlerinin destanlarına dayandırılan Nevruz Bayramının, bir arada barış içinde yaşama kültürümüzün en köklü dayanaklarından biri olduğuna inanıyorum. Bu bayramı, sokakları ateşe verme, güvenlik güçlerine taş atma ve siyasi gövde gösterisine dönüştürme çabalarının kimseye bir yararı olmayacağını ifade etmek istiyorum. Geçmiş yıllarda yapılan kutlamalar sırasında yaşanan bir takım tatsız olayların bu bayram bahane edilerek tekrar edilmemesini temenni ediyorum.
 
3000 yıllık bir geçmişi olan bu güzel günün BM tarafından Dünya Manevi Kültür Mirası Listesine alınarak dünya çapında bir bayram olarak kutlanmasından da ayrıca mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle, ortak kültürümüzün en zengin ögelerinden biri olan Nevruz Bayramını, bütün dünyanın ilgiyle takip ettiği uluslar arası bir şenliğe dönüştürmenin mümkün olduğunu düşünüyor, halkımızın Nevruz Bayramını bir kez daha kutluyorum.”
 

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