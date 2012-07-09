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Politika

Cemil Çiçek'ten Meclis'te cemevi talebine ret: İbadet yerleri camidir

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, parlamentoya cemevi açılmasını isteyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e yazılı cevap verdi

09 Temmuz 2012 15:17

CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Meclis'te cemevi açılmasına ilişkin talebi reddedildi. Aleviliğin bir din olmadığını belirten TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “İslam dininin ibadet yerleri camidir'' dedi.
 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, parlamentoya cemevi açılmasını isteyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e yazılı cevap verdi.

Meclis Başkanı Çiçek, cemevi talebinin reddedildiğini ifade etti.

Konunun daha önce de gündeme geldiğine işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

''Anayasa'nın 136. maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 'laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.'

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1. maddesinde ise Başkanlık; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kılınmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Alevilik ayrı bir din olmayıp 'İslam içi bir oluşum, İslam'ın tarihi süreçte ortaya çıkmış bir zenginliği'dir ve İslam dininin ibadet yerleri camilerdir.''

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