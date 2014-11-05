T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cemil Çiçek'ten HDP açıklaması: Parti kapatmak günümüzde kabul edilemez

'En başta siyasi partilerimiz olmak üzere bu özgürlük ve sorumluluk dengesinin kurulmasında da güzel örnekleri ortaya koymaya mecburuz'

05 Kasım 2014 15:34

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, HDP'li Hasip Kaplan'ın 'MGK Toplantısı'nda HDP'nin kapatılması, yasal dernek ve sendikaların kapatılması noktasında kararlar alındı' açıklamalarını değerlendirdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, HDP'li Hasip Kaplan'ın 'MGK Toplantısı'nda HDP'nin kapatılması, yasal dernek ve sendikaların kapatılması noktasında kararlar alındı' iddiaları ile ilgili olarak, "Parti kapatmalar artık günümüzde kabul edilebilecek bir husus değildir. En başta siyasi partilerimiz olmak üzere bu özgürlük ve sorumluluk dengesinin kurulmasında da güzel örnekleri ortaya koymaya mecburuz" dedi. 

ETİKETLER

cemil çiçektbmmhdpparti kapatmayargıtayhaber

İlgili Haberler

HDP'li Hasip Kaplan: Yargıtay Başsavcısı'na HDP'yi kapatın baskısı var

HDP'li Kaplan, Erdoğan ve hükümet üyelerinin, 6-7 Ekim olaylarından HDP'yi sorumlu tutan açıklamalarının 'yargıya HDP'yi kapatın mesajı' olduğunu söyledi

Bozdağ'dan HDP açıklaması: Parti kapatma devri kapandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP’nin kapatılması istendiği yönündeki iddiaları değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24