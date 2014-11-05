Cemil Çiçek'ten HDP açıklaması: Parti kapatmak günümüzde kabul edilemez

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, HDP'li Hasip Kaplan'ın 'MGK Toplantısı'nda HDP'nin kapatılması, yasal dernek ve sendikaların kapatılması noktasında kararlar alındı' açıklamalarını değerlendirdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, HDP'li Hasip Kaplan'ın 'MGK Toplantısı'nda HDP'nin kapatılması, yasal dernek ve sendikaların kapatılması noktasında kararlar alındı' iddiaları ile ilgili olarak, "Parti kapatmalar artık günümüzde kabul edilebilecek bir husus değildir. En başta siyasi partilerimiz olmak üzere bu özgürlük ve sorumluluk dengesinin kurulmasında da güzel örnekleri ortaya koymaya mecburuz" dedi.