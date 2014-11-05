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Bozdağ'dan HDP açıklaması: Parti kapatma devri kapandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP’nin kapatılması istendiği yönündeki iddiaları değerlendirdi

05 Kasım 2014 13:01

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP’nin kapatılmasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin “Siyasi partilerin kapatılması devri kapandı” diye konuştu.

HDP’den herhangi bir görüşme talebi gelmediğini belirten Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

“AK Parti olarak siyasi partilerin kapatılmasına ilke olarak karşıyız. Siyasi parti kapatan ülkelerin başında gelmektedir Türkiye, adeta siyasi parti mezarlığı olmuştur. Siyasi partilerin kapatılması devrinin de kapandığını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasının gündeme gelebileceğine pek ihtimal vermiyorum."

Siyasetin Anayasa çerçevesinde yapılması gerektiğinin altını çizen Bozdağ, “HDP şiddet değil, benim fikrim var demesi lazım” dedi.

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