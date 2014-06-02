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Cemil Çiçek'ten AKP'ye: Tankım, topum yok; uyardık, bekliyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda karar alınmasına karşın, eski bakanlarla ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma komisyonu kurulamadı

02 Haziran 2014 10:41

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu üyelerini henüz bildirmeyen AKP için gereğini yapmadığı eleştirilerine “Tankım, topum yok. Uyardık, bekliyoruz” diye karşılık verdi.

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiası bulunan eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen BağışMuammer Güler ve Erdoğan Bayraktar’la ilgili 5 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda karar alınmasına karşın, soruşturma komisyonu kurulamadı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tüm partilere 13 Mayıs’ta "Üyelerinizi bir an önce belirleyin" uyarısı yapan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bu kez sadece AKP grubuna yazı gönderdi. Yazıda, komisyon üyelerinin ‘acil’ olarak TBMM Başkanlığı’na bildirilmesi istendi. Geçen hafta yapılan bu uyarıya rağmen, AKP isimleri yine bildirmedi.

 

Biz de tarıyoruz

 

Çiçek ise komisyonda üye olarak çalışacak milletvekillerinin savcılık görevi yapacağını anımsatarak “Onlar bildirmeden biz, tüm milletvekillerini bu konuda daha önce hüküm içeren görüş bildirip bildirmediğini araştırmaya başladık zaten” dedi. Çiçek, şöyle devam etti: “İçtüzüğün 109’uncu maddesinde ‘Görüş belirtmemiş kişi üye olabilir’ diyor. Eleştirenler olaya siyasi açıdan bakıyor ama yapılacak iş hukukidir. Kurulacak komisyon adli bir iş yapacak. Ceza muhakemesi işlemi yapacak. Savcı gibi olacaksa, üyelerin önyargılı olmaması lazım. Biz bildirilen üyelere bakacağız. Kıymet hükmü vermediyse, yani söz konusu kişilerle ilgili ‘hırsız, yolsuz’ dememişse bu tür beyanları dikkate alacağız. AK Parti grup yönetiminden hem sözlü olarak, hem de yazılı olarak üyeleri bir an önce bildirilmesini istedim. Sonuçta benim topum tüfeğim yok beklemek zorundayım. Biz hafta sonu da bu konuda çalıştık. Bize bildirilen isimleri, karşılaştıracağız ve bir karar vereceğiz. Ben hafiye gibi hangi milletvekili ne demiş diye takip edemem ama içtüzük ne diyorsa onu arıyoruz. Diyelim ki birisi açıkça hüküm bildirmiş ama biz yine de onu komisyona seçtik. Soruşturulan eski bakanlar, buna itiraz ederse veya AYM’ye giderse ne olacak? Yapılan soruşturma hepten yok sayılabilir. Onun önlemini alıyoruz.”

 

Ermeniler adım atmadı

 

Görev süresi sona eren ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’nin veda ziyaretinde bulunduğu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le yaptığı görüşmede, Ermeni sorunuyla ilgili ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.Görüşmede Ricciardone’nin Ermenistanla ilişkilerin normalleştirilmesi için hazırlanan Zürih Protokolü’nün Meclis’e neden gelmediğini sorduğu öğrenildi. Çiçek’in yanıtı şöyle oldu:

 

Biz 3 adım attık

 

“Bir ülkeye ve bir topluma yapılabilecek en büyük hakaret onu soykırım yapmakla suçlamaktır. Bu, ilişkilerde çok ciddi yaralar açar. Başbakan Erdoğan’ın soykırım iddialarıyla ilgili olarak 23 Nisan’da yayınladığı bildiriyi iyi değerlendirmek lazım. Maalesef, ABD bu konuda bir değerlendirme yapmamıştır. Türkiye, bu sorunun çözümü için 3 önemli adım attı. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Ermenistan’a ziyarette bulundu. Karşı taraf tek bir adım atmadı. Kafkas bölgesinde barış sağlanacaksa, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi lazım. Ancak diaspora Ermenistan’ı ipotek altına almış durumda. ABD’nin daha adil, sorunun çözümüne katkı verecek tavır alması gerekir.”

 

 

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