Cemil Çiçek'in oğlu EPDK'ya üye oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndaki (EPDK) boş üyeliklere Fazıl Şenel ile Ahmet Çağrı Çiçek atandı. Fazıl Şenel BOTAŞ'ın eski genel müdürü. Bir süre önce görevden alınmıştı. Ahmet Çağrı Çiçek ise Özelleştirme İdaresi...

Radikal gazetesine yer alan habere göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndaki (EPDK) boş üyeliklere Fazıl Şenel ile Ahmet Çağrı Çiçek atandı. Fazıl Şenel BOTAŞ’ın eski genel müdürü. Bir süre önce görevden alınmıştı. Ahmet Çağrı Çiçek ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda daire başkanlığı yapıyordu. Çağrı Çiçek, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ’in oğlu. KKTC’deki Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Çiçek, TBMM’de çalıştıktan sonra 2005 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na geçti. Fazıl Şenel ise Botaş International Ltd’de önce grup müdürü sonra teknik genel müdür yardımcısı olarak görev yapmıştı. Şenel Botaş’a bağlı şirket BIL’de Teknik Genel Müdür Yardımcısı BOTAŞ Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Öte yandan Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Erdem Cantimur atandı. Cantimur eski Kütahya AKP milletvekili. 1961 doğumlu olan Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari BilimlerjYüksek Okulu’nu bitirdi. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim üyeliği yapan Cantimur, Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda dört dönem yönetim kurulu üyeliği ve AK Parti Genel Merkezi’nde Teşkilat Başkan Yardımcılığı yaptı. Cantimur, aynı zamanda AKP ’nin kurucuları arasında yer alıyor.

Böylece 21 icracı bakanlıktan 18’inde bakan yardımcıları belli oldu. 18 bakan yardımcısından 14’üne eski AKP milletvekili ya da milletvekili adayı olan isimler atandı.

Ulaştırma’ya Yahya Baş geliyor

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri ile Ekonomi Bakanlığı’ndaki bakan yardımcılıkları eksik kaldı. Ulaştırma Bakanlığı ’na da eski AKP milletvekili ve bir dönem İstanbul- Güngören Belediye Başkanı Mimar Yahya Baş’ın geleceği iddialar arasında.