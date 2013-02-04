Cemil Çiçek: Tutuklu vekiller seçilme süresinin yarısını doldurdu davalar bitmedi

BMM Başkanı Cemil Çiçek, uzun tutukluluğun Türkiye için ''ciddi bir yara'' olduğunu belirterek, ''Tutuklu milletvekilleri konusu 2 seneyi doldurdu. Seçilen kişiler, seçilme süresinin yarısını doldurdu, halen davalar bitmedi'' dedi.

Çiçek, A Haber kanalında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün, AB'nin listelerinde yer aldığını belirten Çiçek, ''Bu örgüt, Türkiye'deki en kanlı örgütlerden biridir. Maksadı da tüm terör örgütleri gibi Türkiye'de huzurun, istikrarın bozulması, belli politikaları olumsuz yönde etkilemek'' dedi.

Olayın, terör konusunda hiçbir ülkenin bağışıklığı olmadığını gösterdiğini dile getiren Çiçek, her ülkenin er veya geç teröre muhatap olacağını söyledi.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğunu vurgulayan Çiçek, ''Bir hafta önce gerçekleşen olaylarda kızı tutuklanan bir babanın feryadına yeteri kadar ilgi göstermedik, anlamaya çalışmadık. Kızının elinden nasıl alındığını anlattı. O mesajı iyi anlayabilirsek devletin de ailelerin de toplumun da medyanın da siyasetçilerin de çıkaracağı çok önemli dersler var'' diye konuştu.

Çiçek, Türkiye'nin her zaman bu tür terör saldırılarına açık hedef olduğunu dile getirerek, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar açısından Türkiye'de 38 terör örgütü olduğuna dikkati çekti. Cemil Çiçek, ''Bu, Türkiye'nin ne denli teröre açık ülke haline geldiğini gösteriyor'' dedi. Diğer ülkelerin Türkiye ile yeterli işbirliği yapmadığını belirten Çiçek, terör örgütlerinin önemli bir kısımının büyük ölçüde faaliyet gösterdiği ülkelerin başında Almanya'nın geldiğini söyledi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye iyi hazırlık yapıp gelmesi gerektiğini ifade etti.





-Uzun tutukluluk süresi-



TBMM Başkanı Çiçek, uzun tutukluluğun Türkiye için ''ciddi bir yara'' olduğunu belirtti.

Yargının bu sorunu çözemediğini anlatan Çiçek, ''Halbuki yargı, sorunları çözmek için vardır. Maalesef uzun tutukluluk süresi önümüze problem olarak geliyor. Yargının bunu bir şekilde çözmesi lazım, çözmediği sürece kendisi tartışma konusu oluyor'' diye konuştu.

Uzun tutukluluğun, tutuklu milletvekilleri nedeniyle siyasi sorun olarak karşılarına çıktığına dikkati çeken Çiçek, ''Tutuklu milletvekilleri konusu 2 seneyi doldurdu. Seçilen kişiler, seçilme süresinin yarısını doldurdu, halen davalar bitmedi'' dedi.

Çiçek, yargının zamanında çözemediği her konunun siyasi, güvenlik, sosyal sorun olarak ortaya çıktığını, bu nedenle yargının bu tartışmalardan kendisini bir an evvel kurtarması gerektiğini söyledi.

Yargının hızlı çalışması ve iyi işletilmesi halinde yeni bir yasal düzenlemeye gerek olmayacağını belirten Çiçek, adli kontrolün uzun tutukluluğa gerek kalmadan, hükümle birlikte tutuklama kararı verilmesine imkan sağlayan bir düzenleme olduğunu anlattı.



Yeni anayasa çalışmaları





Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Çiçek, çalışmaları kendilerine verilen yetki çerçevesinde sürdürdüklerini söyledi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çiçek, şu ana kadar 4 siyasi partinin çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

''Hayır iş uzayınca şerre dönüşür'' diyen Çiçek, bu sözü haklı çıkarmamak gerektiğini dile getirdi.

Çiçek, Türkiye'nin ilk kez kendi sivil siyaseti eliyle anayasa yapacağının altını çizerek, bu yolda çok mesafe kat ettiklerini belirtti. Başlangıçta Türkiye'nin her yerinde 22 çatı kuruluşuyla yeni anayasa için toplantılar yaptıklarını anımsatan Çiçek, şunları söyledi:

''Bu Türkiye için çok önemli bir kazanım, dünyada da pek örneği olan bir şey değil. Yoğun çalışmayla işi belli noktaya getirebiliriz. Zaten çabamız, mart sonuna geldiğimizde aşağı yukarı anayasa metninin omurgası çıkmış olur. Bir aksilik olmazsa, anayasa konusunda tüm partilerin mutabık kaldığı, biraz yoğunlaşarak mutabık kalacakları veya tümüyle ayrıştıkları noktaların tamamını çıkarabiliriz. Bu Türkiye için önemli bir kazanımdır.''

Çalışmanın bu noktaya gelmesi halinde ek süre talep edip etmeyeceklerine ilişkin soru üzerine, ''İşin o noktasına geldiğinde, yeni bir değerlendirme ihtiyacı olur. Geldiğimiz mesafe tatminkar çaba olarak görülür, ilave değerlendirme gerekirse kimse bunu göz ardı etmez diye düşünüyorum'' dedi.

Komisyonun bundan sonra daha yoğun çalışacağını ifade eden Çiçek, ''Birkaç konuda mesafe alınırsa bazı engelleri aşmak kolaylaşacak'' diye konuştu.

Çiçek, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini dile getirerek, siyasi partilerin bu sorumluluğu almaması ve siyasete güven noktasında bu çalışmanın başarısız olmaması gerektiğini söyledi.

