Cemil Çiçek: Seçimler kapıda, anayasa çalışmalarını daha fazla uzatamayız

TBMM Başkanı Cemil Çiçek bugün parti liderleri ile yapacağı görüşme öncesinde, “Tabloyu önlerine koyacağım. Ama işi fazla uzatacak durumumuz yok. Çünkü seçimler kapıya geldi. Seçim ortamında bu işleri yapmak gerçekten zordur. Her işin bir zamanı var” dedi.

Sorumluluk uyarısı

Cemil Çiçek henüz yeni bir anayasa ortaya koyamadıkları için mahçup olduklarını belirtti. TBMM’deki kavga görüntülerine de değinen Çiçek, şunları kaydetti:

“Huzur olmadığı zaman o ülkede kalkınma olmaz. Yıkılacak duvarın altına hiç kimse oturmaz, kavgalı eve kız da vermezler. Bunlar bizim atasözlerimiz. Parlamentolar çözümün kaynağı olmalı. Maalesef yaşadığımız bir kısım olumsuz, tasvip etmediğimiz görüntüler bizi de sıkıntıya sokuyor, sizi de üzüyor. Kavga, dövüş, vurdulu kırdılı görüntüler milletvekilliği sıfatıyla da bağdaşmıyor.Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum.”

‘Zaman kalmadı’

Çiçek, yeni anayasa için liderlere yapacağı ziyaretle ilgili ise şunları söyledi: “Devlet binasının temelinde her 14 ayda 15 ayda bir tamirat, tadilat, restorasyon yapıyorsanız, o evde gürültüden, patırtıdan, istikrarsızlıktan, huzursuzluktan başka bir şey olmaz. Vurgu yaptığınız istikrarın da huzurun da en önemli önündeki engel bugünkü anayasadır. Bunu yapmak da bizim boynumuzun borcudur. Onun için ben yarın (bugün) sayın genel başkanları ziyaret edeceğim bir defa daha. Ne düşünüyorlar, bu tabloyu kendi önlerine koyacağım. İşi fazla uzatacak durumumuz yok. Çünkü seçimler kapıya geldi. Seçim ortamında bu işleri yapmak gerçekten zordur. Her işin bir zamanı var. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulur. Her işin de bir yapım zamanı var. Canhıraş bir seçim mücadelesine giren siyasi partiler oturup anayasa yapamaz. Önümüzde de fazla zaman kalmadı. Toplumun önüne eksiğiyle, fazlasıyla, ‘bu da bizim tarlanın mahsulüdür, sivil bir anayasadır’ diye bir anayasa bugün itibariye halen koyamamış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bana düşen vebal neyse almaya hazırım; partilerimiz de bu işin farkında olmalılar.”

Kırmızı çizgileri esnetmelerini isteyecek

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa da tıkanan sorunların aşılması için yarın çıkacağı liderler turu öncesinde chek-up’tan geçti. Çiçek, TBMM Sağlık Merkezi’nde tahliller yaptırdı. Çiçek, yarın CHP, MHP ve BDP’nin genel başkanlarını Meclis’teki odalarında ziyaret edecek. Liderlerden ‘kırmızı’ çizgilerini esnetmelerini isteyecek. Aşılamayan maddelerle ilgili destek isteyecek. Çiçek’in turları 14.00’dan itibaren başlayacak.



Anayasa Uzlaşma Komisyonu 20 aydır çalışıyor. AKP’nin ‘ Başkanlık’ önerisi muhalefete göre, 41 maddeyi bloke ediyor. MHP’nin ‘Vatandaşlık’ maddesinde ‘Türk’ kavramı kırmızı çizgisi. BDP’de aynı maddede tersi yönde ısrarlı, ‘Türk’ ibaresine karşı. BDP’nin diğer kırmızıçizgisi arasında ‘ana dilde eğitim’ bulunuyor.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, şu ana kadar 48 maddede mutabakat sağladı.

Çiçek'ten iftar daveti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 550 milletvekilini iftar yemeğine davet etti. Davetinde “ Teşriflerinizi dilerim” diyen Çiçek, 10 Temmuz Çarşamba günü için milletvekillerini iftara çağırdı. Çiçek, iftar yemeğini üyeler lokantasında verecek.

TBMM 1 Temmuz’dan bu yana çalışıyor. Torba Yasa’nın çıkmasından sonra, darbelere zemin oluşturan TSK Yasası’nın da içinde bulunduğu düzenlemeyi görüşecek.