Cemil Çiçek, Saygılı'yı 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu adıyla bir komisyon yok' diye reddetmiş

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten polis şefi Yakub Saygılı’nın tutuklu bulunduğu cezaevinden yolsuzluk komisyonunda dinlenmek için yaptığı başvuru dilekçesini, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” diye bir komisyon yok” diyerek iade ettiği, Saygılı’nın ikinci kez komisyona yolladığı mektuba da AKP'li Hakkı Köylü’nün “soruşturma ile alakası yok” cevabı verdiği öğrenildi.

Meclis Yolsuzluk Komisyonuna eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın 11.07.2014’te dinlenme talebiyle gönderdiği 7 sayfalık dilekçeye, meclis başkanı Cemil Çiçek’in 11.12.2014’te cevap yazarak “Yolsuzluk Araştırma Komisyonu” adı altında bir komisyon bulunmadığı cevabı gönderdiği, dilekçenin 4.sayfası eksik diyerek Saygılı’nın dilekçesini cezaevine yeniden gönderdiği ortaya çıktı.



Saygılı’nın Çiçek’in tek sayfalık cevabı üzerine yeniden tek sayfalık bir dilekçe göndererek talebini yinelediği, bu kez de komisyon başkanı Hakkı Köylü’nün 09.01.2015 tarihinde Saygılı’ya gönderdiği cevapta “dilekçeniz ve ekleri komisyonumuzca yürütülen soruşturma konusu ile ilgili görülmediğinden ilişikte iade edilmiştir” cevabı ile ikinci kez dilekçeyi iade etti.



Böylece Saygılı’nın komisyona yaptığı dinlenme müracaatlarına dair dilekçeleri komisyonun dosyasına hiç girmedi.

'Rıza Sarraf, Emniyet'e ne kadar hibede bulunmuştur?'







Saygılı, 27.11.2014’te gönderdiği 7 sayfalık dilekçede talepleri 20 madde ile sıraladı. Söz konusu maddeler özetle şöyle sıralandı:

-2010 yılında Rıza Sarraf’ın Emniyetin hangi biriminde ne kadar hibede bulunmuştur?

-MİT’in 8 ay önce Rıza Sarraf ve bakanların ilişkisine dair hazırladığı raporun kim tarafından kaleme alındığı, bu raporun savcılığa bildirilip bildirilmediği, raporun sunulduğu Başbakan ve raporu sunanların suçu bildirmeme yetkisi bulunmakta mıdır?

-2013 yılında Rıza Sarraf’ın Dubai’ye gönderdiği yüzlerce kilogram altınlara Atatürk Havalimanında müdahale edildiğinde neler yaşanmıştır? Gümrük görevlileri altın çantalarını açmaya neden korkmuşlardır?

'Sarraf'la ilgili haberler için hangi bakan devreye girdi?'

-Zafer Çağlayan’ın en kaliteli piyanosunu kim almış ve parasını kim ödemiştir?

-MİT 17 Aralık’ta adı geçenlerden hangilerini dinleyip bu kadar kapsamlı rapor hazırlamıştır konunun TİB’den araştırılması

-İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş’ın operasyondan 20 gün önce Mali ve Organize Şube müdürünün görevden alınmasını neden istediği ve yerine kimleri atanacağı…

-Sarraf bakanları devre dışı bırakarak aslında kimle çalışmak istiyordu?Zafer Çağlayan buna nasıl ve neden mani oldu?

-Seçim için adaylığı belli olmamışken Daire Başkanı Engin Dinç ve bazı yetkililer İstanbul İstihbarat ve Mali Şube Müdürlerini arayarak Mustafa Sarıgül hakkında dosya hazırlanmasını isteyecek kadar ileri gitti mi?Şube müdürleri ne yaptı? Mali ve Organize Şubebin daha 17 Aralık ortada yokken tasfiye edilmek istenmelerinin bu olayda takındıkları tavır ile ilgilisi var mı?

-Sarraf ile ilgili medyada çıkacak haberler hangi bakanların devreye girmesi ile engellendi. Bakanlar neden Sarraf için devreye girdi?

-17 Aralık’ta “sıfırlanamayan paralar” olayın aslında ne olduğu, konunun adli tapeleri ve neden sevkiyata el konulmadığı…

-Soruşturma savcısı Celal Kara iddianame hazırlarken neden görevden alındı, soruşturma taslağında kimler vardı?

TBMM Başkanı Çiçek: Yolsuzluk Komisyonu yok

Saygılı’nın talepleri ve sorularını içeren dilekçeye Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 11.12.2014’te şöyle yanıtladı:

“TBMM ile ilgili yazılarınızda ifade edilen “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” adıyla bir komisyon bulunmamaktadır.

İlgi (a) yazı ekinizde gönderilen dilekçenin 4.sayfası eksik olup ilgi (a) ve (b) yazılarınız ekte iade edilmiştir.

Köylü’den Saygılı’ya “dilekçenizin komisyondaki soruşturma ile alakası yok”

Saygılı Çiçek’in cevabı üzerine tek sayfalık bir dilekçe ve ekleri ile birlikte komisyona meclise ikinci bir mektup gönderdi. Söz konusu dilekçesine bu kez Komisyon Başkanı Hakkı Köylü yanıtladı. Köylü 09.01.2015’te Saygılı’nın dilekçesini işleme almama gerekçesini şu şekilde açıkladı…

“Komisyonumuza gönderdiğiniz 2.12.2014 tarihli dilekçeniz ve ekleri komisyonumuzca yürütülen soruşturma konusuyla ilgili görülmediğinden ilişikte iade edilmiştir.”

Dilekçelerin komisyon dosyasına girmesinin önüne geçildi

Çiçek ve Köylü’nün Saygılı’nın dilekçesini iade etmeleri üzerine komisyon dosyasına Saygılı’nın dinlenme talebine ilişkin dilekçelerinin yer almadığı ifade edildi.