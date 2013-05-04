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Politika

Cemil Çiçek: PKK şu anda büyük ölçüde çekildi

TBMM Başkanı Çiçek, PKK'nın 8 Mayıs itibariyle çekilmesi açıklamasıyla ilgili, '8 Mayıs tarihi sanal bir tarihtir. Çoktan gidecekleri yere gitmiştir' dedi

04 Mayıs 2013 17:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, PKK’nın şu anda büyük ölçüde çekildiğini dile getirdi  8 Mayıs’ın sanal bir tarih olduğunu, çekilmesi gereken kimlerse, onların çoktan gidecekleri yere gittiklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün çözüm sürecine dair sorularını yanıtladı.

Cemil Çiçek şöyle konuştu:

“8 Mayıs tarihi sanal bir tarihtir. Şunlar bunlar olmasın diye öyle bir tarih verildi. Şimdiye kadar çoktan çekildi hiç merak etmeyin. Dolayısıyla yapılmış, bitmiş bir iş bakımından büyük ölçüde 8 Mayıs’ı beklemenize, 8 Mayıs üzerinden değerlendirme yapmanıza da gerek yok. Çekilmesi gerekenler kimlerse, onları şimdiye çoktan çekmiştir.

Terör örgütlerin yapısını, söyledikleri sözleri, verdikleri tarihler, iyi okuyabilirseniz geriye dönük tecrübelerinden. Onlar 8 Mayıs der, önceden tedbirlerini alır giderler. Kimlerin gitmesi söz konusuysa kendi yönlerinden, onlar şimdiye çoktan gidecekleri yerlerine gitmişlerdir. Çekilmişlerdir. İster silahlı gitti, ister silahsız gitti. Yani gitti şu an bana göre. 8 Mayıs -10 Mayıs başka bir tarih  bunlar sanal tarihlerdir. Onlar da kendi yönlerinden herhangi bir sıkıntı olmasın diye dikkati oraya çekerler öte yönden kendi kararlarını uygularlar.Bana göre 8 Mayıs’a kilitlenmenin bir anlamı yok. Nasıl çıkması gerekiyor idiyse çıkmıştır şu andan.  Geri kalanı işin teferruatıdır.”

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