Cemil Çiçek: Katı disiplinli partilerle başkanlık diktatörlüğe yönelebilir; gevşek olursa 550 genel başkan olur

AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, anayasa değişikliği görüşmelerinin ardından ilkbaharda referanduma gidilmesi beklenen başkanlık sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu. Çiçek, "Başkanlık sisteminde kıta avrupasında katı disiplinli partiler olursa, bu diktatörlüğe yönelebilir, daha sert bir başkanlık yönetimi olabilir. Tersi, parlamenter sistemi kabul ettiniz. Eğer Amerika’daki gibi gevşek bir parti sistemini kabul ederseniz, o zaman da 550 kişi varsa, 500 genel başkan olur. 550 tane fikir ortaya çıkar. O zaman da memleketi yönetemezsiniz" diye konuştu.

CNN Türk'te canlı yayına katılan AKP'li Çiçek'in başkanlık sistemiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Hiç tartışılmadı bunu size söylüyorum. Bütün bu sistemlerle ilgili mukayeseli araştırma yapan kitaplarda sadece sistem olmaz bununla birlikte iki alanın daha düzenlenmesi lazım: Siyasi partiler yasası ve seçim mezuatı. O kitaplarda denir ki başkanlık sisteminde kıta avrupasında katı disiplinli partiler olursa bu diktatörlüğe yönelebilir, daha sert bir başkanlık yönetimi olabilir. Tersi, parlamenter sistemi kabul ettiniz. Eğer Amerika’daki gibi gevşek bir parti sistemini kabul ederseniz, o zaman da 550 kişi varsa, 500 genel başkan olur. 550 tane fikir ortaya çıkar. O zaman da memleketi yönetemezsiniz.

"Evvela başkanlık sistemiyle parlamenter sistem beraber bir parti modelinin de benimsememiz gerekir. Şu an Meclis’e hiçbir siyasi yasası yok ki. Hepimiz anayasa kadar lider diktatöryasına, lider suntası sebebiyet veriyor. Laf çok ortada hangi modeli istiyorsak ona uygun siyasi partiler taslağı olması gerekiyor. AK Parti’nin bir çalışması var bildiğim. Buna parallel hangi modeli benimsiyorsanız da ona uygun seçim mevzuatını yeni baştan gündeme getirmeniz lazım."