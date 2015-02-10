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'Cemil Çiçek kalp spazmı geçirdi' iddiası

Rahatsızlık haberi, TBMM Başkanı'nın Yeni Zelanda'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal etmesi üzerine ortaya çıktı

10 Şubat 2015 18:18

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in kalp spazmı geçirdiğine ilişkin iddialar heyecan yarattı.

Kalp spazmı geçirdiği iddiasının internete düşmesi üzerine açıklama yapan Cemil Çiçek, “Makamımdayım, merak edenler, sesimi duymak isteyenler beni arayabilir” dedi.

Çiçek, Meclis’in polikliniğinde rutin sağlık kontrolleri yaptırdığını belirterek, “Herhalde bunu duydular. Sağlığım yerinde. Yeni Zelanda ve Singapur’u kapsayan geçen haftaki gezimi ise soğuk algınlığı nedeniyle iptal etmiştim. Olağanüstü birşey yok, sağlığım yerinde” dedi.

TBMM Başkanı'nın Basın Danışmanı Rüçhan Akıncıoğlu da Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan'ın rahatsızlandığına ilişkin iddialar tamamıyle yanlıştır. Kendisi şu anda makamında bulunmaktadır" dedi.

Rahatsızlık haberinin TBMM Başkanı'nın Yeni Zelanda'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal etmesi üzerine ortaya çıkmış olabileceğine de dikkat çeken Akıncıoğlu, "Ancak ziyaret iki hafta önce iptal edildi, bugün değil" ifadesini kullandı. 

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