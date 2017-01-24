Cemil Çiçek, "Gülen'le birebir görüşen üç bakandan biriydi" iddiasına ne yanıt verdi?

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı olduğu dönemde Fethullah Gülen cemaatine karşı önlemler aldığını ve bu yüzden hedef alındığını söyledi. “Görevde bulunduğum dönemde bunlara karşı olan tavrım da bellidir" diyen Çiçek, "Bunu bilmeyen de yok. İsteklerine karşı çıktığım için bana ‘derin devletin adamı' yaftasını yapıştıranlar da bunlardır" ifadesini kullandı. İtirafçı olan ve "cemaat imamı" olduğu ileri sürülen H.S'nin, Gülen'le görüşen üç bakandan birinin kendisi olduğu iddiasına "Gülen 1999 yılında yurt dışına gitti. Ben, 1991-1995 arası milletvekili değilim. Sadece 3,5 aylık bir bakanlık dönemim var. O yüzden, itirafçının söyledikleri gerçeklere uymuyor" yanıtını verdi. H.S, Gülen'le birebir görüşen bakanların Cemil Çiçek, Refaiddin Şahin, Abdülkadir Aksu olduğunu iddia etmişti.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Cemil Çiçek'in açıklamaları şöyle:

“Güzel bir söz var: Hatasını görmeyen, hatasını düzeltemez. Fetullahçıların bana yaptıkları hata olarak görülmedi. O yüzden yapmak istediğimiz yasal değişiklikler konusunda tam anlamıyla yalnız kaldım. Beni, kamuoyunun gözünden düşürmek için ‘derin devletin adamı' diye suçladılar. Bunlardan çekinmedim ama yalnız kalınca sineye çektim.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) eski Başkanvekili Ahmet Hamsici itirafçı olduktan sonra verdiği ifadede, benim aleyhimde yapılan kulisleri anlatıyor. Onların lehine çıkarılmak istenen kanunları engelleyeceğim için hedefleri olduğumu belirtiyor. Kendilerinin lehine, uygun kanunlar çıkarılmasını istiyorlardı. Bunu engellediğim için aleyhimde kulis yaptılar.

Türk Ceza Kanunu değişikliği sırasında kanunsuz eğitim merkezleri için cezalar getiriyorduk. Yani, onların ‘ışık evi' dediği yerlerle ilgili cezalar öngörmüştük. Bunları engellemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Adalet Bakanı olduğum için hedefe de hep beni getirip koydular. Adalet Komisyonu Başkanlığı'nı da Köksal Toptan yürütüyordu. O da yaşadığımız sıkıntıların tanığıdır. Baskılara rağmen cezalar getirdik. Ancak daha sonra bunlar ya kaldırıldı ya da etkisiz hale getirildi. Böylece o maddelerin bir yaptırım gücü de kalmadı.

Isparta'da açılan FETÖ davasının ek klasörlerinde benimle ilgili el yazısıyla yazılmış bir değerlendirme notu yer aldığını arkadaşlar bana bildirdi. TBMM Başkanı seçilmemden sonra Fetullah Gülen'le yapılan bir görüşmenin sonucunda hazırlanan raporda benimle ilgili değerlendirme yapılıyor, ‘Cemil Çiçek'in TBMM Başkanı olması rahatsız etti. Canı sıkıldı. Çiçek derin devletin adamı olduğu için bazı kanunların çıkmasında zorluk çıkarabilir. Bizim için problemli biridir' deniliyor.”

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) içinde 2013 yılına kadar “cemaat imamı” olarak görev aldığını öne süren H.S. itirafçı olmuş. İfadesinde “Gülen; Samanyolu Koleji'nin 5. katında devlet erkanı, asker, polis, yargı ve MİT'te görevli cemaat mensuplarıyla görüşüyordu. Gülen'in birebir görüştüğü bakanlar Cemil Çiçek, Refaiddin Şahin, Abdülkadir Aksu idi.”

Cemaatin hedefi olduğunu söyleyen Cemil Çiçek, "Gülen'le böyle bir görüşmesi olup olmadığı, olmadıysa “İtirafçı” H.S.'nin bu açıklamalarının ne anlama geldiğine ilişkin şunları söyledi:

“Görevde bulunduğum dönemde bunlara karşı olan tavrım da bellidir. Bunu bilmeyen de yok. İsteklerine karşı çıktığım için bana ‘derin devletin adamı' yaftasını yapıştıranlar da bunlardır. Şimdi birtakım soruşturmalarda, iddianame eklerinde de çok açık ortaya çıkıyor.

İtirafçılığından dolayı hukuki avantaj elde edebilmek için bu kişilerin, bilinenin dışında bir şey söylemeleri gerekiyor. Bunun için de gerçekle uyuşmayan bilgileri de söylüyorlar. Fetullah Gülen 1999 yılında yurt dışına gitti. Ben, 1991-1995 arası milletvekili değilim. Sadece 3,5 aylık bir bakanlık dönemim var. O yüzden, itirafçının söyledikleri gerçeklere uymuyor. Eski örgüt imamı, o titrinden istifade ederek mevki makam sahiplerinin isimlerini ortaya atarak bundan avantaj elde etmek istiyor. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak, himaye görebilmek için yeni bir şey söylemesi gerekiyor. O da, benimle ilgili de bu yalanı söylemiş.”

Geçmişteki birçok davada yalan-dolanla, iftiralarla insanları yakan gizli tanıklar, itirafçılar her dönemde var. Ama bunların her dediği asla doğru kabul edilmemeli. Gülen, 1999 yılında yurt dışına kaçtı. İtirafçılar 20-25 yıl önceki görüşmelerden çok “yakın tarihi” anlatsalar daha faydalı olacak…