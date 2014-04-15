Cemil Çiçek: Ermeni sorunu Türkiye’ye yapılan en büyük bühtan

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ermeni sorununun, Türkiye'ye yapılan en büyük bühtan olduğunu, Türkiye ile ABD ilişkilerinde büyük bir yük oluşturduğunu savunarak , "Parlamentolar, bugünü ve geleceği inşa etmeli, geçmişi tarihçilere bırakmalıyız. Parlamentolar tarihi olaylarla ilgili karar verme sürecini başlatırsa, bu barışa, dostluğa, ikili ilişkilere zarar verir" dedi.

Cemil Çiçek, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ile başbaşa görüştü. Görüşmenin ardından Çiçek, Boehner ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi. Heyeti, Türkiye'de görmekten ve Meclis'te ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çiçek, ziyaretin önemli bir zaman dilimine denk geldiğini söyledi.

Çiçek, ziyaretin gerçekleştiği bu günlerin, bölge ve Türk- Amerikan ilişkileri bakımından hassasiyetle durmaları gereken bir kaç konuyu içerdiğini belirtti.

Dünya gündemini meşgul eden önemli olayların gerçekleştiği bir coğrafyanın merkezinde yaşadıklarını dile getiren Çiçek, Suriye konusunun bunların başında geldiğini anımsattı. Çiçek, Irak'ta henüz istikrar, huzur, iç barış sağlanamadığını, güney Kafkasya'daki istikrarsızlık, gerilimin sürdüğünü vurgulayarak, bunlara Ukrayna'nın da eklendiğini anımsattı.

İlişkilerimiz üzerinde büyük yük oluşturuyor

TBMM Başkanı Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ilişkilerimiz açısından maalesef Senato'da görüşülen Ermeni meselesiyle ilgili tasarı, tekliflerin, konuların arka arkaya geldiği, bizi gerçekten rahatsız eden bir döneme denk geldi. İnanıyorum ki bu Ermeni meselesi, soykırım meselesi, bu ülkeye yapılmış en büyük bühtandır diye düşünüyorum. İlişkilerimiz üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Her yıl nisan ayı gelince, böyle bir konu ilişkilerimizi sıkıntıya sokan bir atmosferde cereyan ediyor. Yasama organın gündeminde yer alması, mesafe kat etmesi Türkiye'deki rahatsızlığı da önemli ölçüde daha da artırmıştır.

Bu meselenin, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu her seviyede bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Şahsım açısından da ifade edeyim ki Ermeni terör örgütü ASALA tarafından bir yakını ve kocası öldürülmüş bir ailenin mensubu olarak ifade ediyorum. Aksi halde böylesine dost yemeğinde böylesine tatsız bir konuyu açmak istemezdim. Ama onların da ruhları, bu konuyu, burada gündeme getirmemi bekliyor onun için bunu söylemek mecburiyetindeyim. Bu bizim nezaketimize, misafirperverliğimize de aykırıdır ama söylemezsem de kendimi sorumlu hissedeceğim. Parlamentolar, bugünü ve geleceği inşa etmeli, geçmişi tarihçilere bırakmalıyız. Biz tarihimizle yüzleşmeye hazırız. Kim ne biliyorsa, kim ne söyleyecekse, bilim adamları, tarihçiler bu konuyu araştırsın. Biz bunu kabule hazırız. Dünyaya ilan ettik. Ama parlamentolar tarihi olaylarla ilgili karar verme sürecini başlatırsa, bu barışa, dostluğa, ikili ilişkilere zarar verir."

Dünyanın barışa ihtiyacı var

Çiçek, aradan geçen 62 yıllık süre içinde Türkiye-Amerika ilişkilerinin Kore'den Afganistan'a kadar uzunca bir coğrafyada barışa katkı sağlamak için birlikte sorumluluk taşıdığını anlattı. Bugün bu işbirliğine daha fazla ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Çiçek, "Çünkü dünyanın barışa ihtiyacı var" dedi.

Çiçek, siyasi, savunma, ekonomik, ticari ilişkiler başta olmak üzere her alandaki ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Ziyaretin önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Çiçek, bugüne kadar parlamentolar arasında çok düzenli ilişki kuramadıklarını söyledi. Çiçek, "Ümit ediyorum bundan sonra bunu gerçekleştirmiş oluruz" diye konuştu.

Endişe etmeyin

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner de 60 yıldan fazla süredir iki ülke arasındaki dostluğu, daha da ileriye götürmekten mutlu olduklarını anlattı.

Geliştirdikleri işbirliğinin, her iki ülke halkına da yarar sağladığını belirten Boehner, bu ilişkiyi daha da ileri götürmeye çalışacaklarını kaydetti. Boehner, iki ülke halkı açısından bu işbirliğini geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin, uluslararası konularda, özellikle Irak, Afganistan, Suriye konusundaki çalışmalarında kendilerine verdiği desteğe minnettar olduklarını kaydeden Boehner, şunları söyledi:

"Amerikan Kongresi'nde yaklaşık 24 yıldır görev yapıyorum. Ermenilerle ilgili konu, zaman zaman gündeme geliyor. 24 yıl içinde hep söylediğim şey şudur: Biz yasa koyucuyuz, biz tarih yazan kişiler değiliz. O nedenle endişe etmeyin, kongremiz bu konuya dahil olmayacaktır. Biz tarihi yazmıyoruz, tarihçi değiliz."

Boehner, Türkiye-ABD arasındaki ticaretin, ilişkileri daha da ileri götürmek açısından fırsat oluşturan bir işbirliği alanı olduğunu belirtti.

Bu nedenle milletvekilleri arasında daha fazla temas kurulması gerektiğini dile getiren Boehner, "Onların birbiriyle daha fazla zaman geçirebilmeleri, kültürel ilişkilerimizin de daha da geliştirilebilmesi açısından temel oluşturulacaktır ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yasa koyuları olarak bizlerin katkıda bulunmasını sağlayacaktır."