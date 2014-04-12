ABD Senatosu'ndaki 'Ermeni Soykırımı' tasarısı gündeme alınmadı

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi’nin önceki gün kabul ettiği S.RES.410 sayılı ‘Ermeni Soykırımı’ karar tasarısı, Senato Genel Kurulu'nun gündemine alınmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kritik bir dönemde sunulan karar tasarısının, ABD Senatosu'nun 16 günlük Paskalya tatili öncesi gerçekleştirdiği son oturumunda gündeme alınmaması, tasarının içerik açısından kadük kalmasına neden oldu.

Zira bağlayıcılığı olmayan karar tasarısının metninde spesifik olarak 24 Nisan 2014 tarihinin 'Ermeni Soykırımı'nın yıldönümü olarak anılması isteniyordu. Ancak tasarı, bu tarihten önce Senato Genel Kurulu tarafından gündeme alınıp kabul edilmeyince, içerik olarak kadük oldu.