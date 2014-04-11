ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi, ‘Ermeni soykırımı’ karar tasarısını gündemine aldı. Senato’nun Demokrat Partili ağır toplarının desteğini alan tasarı 12 oyla kabul edildi.

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış’ın haberine göre, ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Partili New Jersey Senatörü Robert Menendez ve Cumhuriyetçi Partili Illinois Senatörü Mark Kirk tarafından kaleme alınan, H.RES.410 sayılı ‘Ermeni Soykırım’ tasarısını gündemine aldı. Şimdiye kadar Senato’nun çoğunluk lideri Nevada Senatörü Harry Reid, Kongre’de Başkan Obama’ya en yakın isimlerden California Senatörü Barbara Boxer, İstihbarat Komitesi Başkanı, yine California Senatörü Dianne Feinstein gibi 100 üyeli Senato’da çoğunluğu elinde bulunduran Demokrat Parti’nin ağır toplarının da aralarında bulunduğu 9 senatörün imzasını taşıyan tasarı komiteden geçti ve genel kurulda oylandı.

Beyaz Saray ne yapacak

Bir Türkiye uzmanı, daha önceki Ermeni tasarılarında Beyaz Saray’ın Kongre üzerinde her zaman devreye girdiğini ancak ikili ilişkilerde son dönem yaşanan çalkantılar ve Beyaz Saray’da bu kez ‘Ermeni Soykırımı’ iddialarının Washington ’daki en büyük destekçilerinden, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power ve Ulusal Güvenlik danışmanı Susan Rice’ın bulunmasının dengeleri değiştirebileceğini belirtilmişti.

Şimdiye kadar Amerikan Kongresi’ne sunulan hiçbir ‘Ermeni Soykırım’ tasarısı, hem Temsilciler Meclisi hem Senato’dan onay gerektiren yasalaşma sürecini tamamlayamadı.

24 Nisan yıldönümü

Menendez ve Kirk, Senato’ya 3 Nisan 2014’te sundukları karar tasarısıda önce ABD Yönetimi’nin geçmişte 1915 Olayları’yla ilgili attıkları adımları sıraladılar. 1975 ve 1984’te başta Ermeniler, ‘soykırım’ kurbanlarının anılması için hazırlanan bir ortak tasarının sadece Temsilciler Meclisi’nde de olsa kabul edildiğini, 1981’de ise ABD Holokost Anma Konseyi’nin ‘Ermeni Soykırımı’nın Holokost müzesinde ele alınması yönünde bir karar verdiğini hatırlattılar. Ardından da üç sonuç sıraladılar:

1) 24 Nisan 2014’te 'Ermeni Soykırımı'nın yıldönümü hatırlanacak.

2) Başkan, ‘Ermeni Soykırımı’ ile ilgili tüm gerçeklerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tanınmasını içerecek şekilde âdil, yapıcı, istikrarlı ve sağlam bir Ermeni-Türk ilişkisine yönelik çalışmalı.

3) Başkan, ABD dış politikasının, insan hakları, insanlığa karşı suçlar, etnik temizlik ve ‘Ermeni Soykırımı’ ile ilişkili ABD arşivlerinde belgelenmiş soykırım konularına uygun bir anlayış ve duyarlılık yansıtmasını sağlamalı.