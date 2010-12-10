-CEMİL ÇİÇEK DE ÜZGÜN ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İstanbul'da polisin protestocu öğrencilere yönelik müdahalesi sonucu hamile bir kız öğrencinin düşük yaptığı iddiasına ilişkin olarak, ''Meydana gelen sonucu hiç kimsenin tasvip etmesi mümkün olmaz, bundan üzüntü duyarız'' dedi. Çiçek, bir gazetecinin polisin protestocu öğrencilere yönelik müdahalesi sonucu, hamile bir kız öğrencinin düşük yaptığı iddiasını hatırlatması üzerine şunları söyledi: ''Keşke bu olaylar olmasa, bu üzüntüleri yaşamasak. Hayatı daha sevinçli yönleriyle paylaşsak, bunu hepimiz arzu ederiz. Bunu temin etmek için de hepimiz gayret etmeliyiz. İnsanların kendi devletinden, kendi hükümetinden, kendisini yönetenlerden hak talepleri olabilir, özgürlük talepleri olabilir, protesto edeceği hususlar olabilir, beğenmediği bir kısım konular vardır. Bunlarla ilgili bir demokratik tavır ortaya koyması gerekebilir. Bütün demokratik toplumlarda bunlarla karşılaşıyoruz. Bunu yaparken de evvela yasalara uygun yapsak, çünkü bu yasalar hepimizin yararına olan yasalardır, kamu düzenini tesis etmek üzere yasalardır. Kamu düzeni bozulduğunda bundan herkes zarar görür. Dolayısıyla yasalara uygun bu tavırları ortaya koymuş olsak belki bu sıkıntıları, üzüntüleri yaşamayız diye düşünüyorum. Diğer taraftan yasaları uygulayanlar açısından da eğer yasanın çıkış maksadının ötesinde kabul edilemeyecek bir kısım hususlar varsa bunlar da gözardı edilmeden üzerinde durulması gereken hususlardır. Yani bu tip olaylara tek bir yönden bakarsak, sadece kendi penceremizden bakarsak manzaranın tamamını görememiş olabiliriz. İki yönüyle bakıp bir sonuca varmakta fayda var. Elbette söylediğiniz olayda meydana gelen sonucu hiç kimsenin tasvip etmesi mümkün olmaz, bundan üzüntü duyarız.'' İnsan hakları konusundaki en büyük tehdidin terör olduğuna işaret eden Çiçek, Türkiye'nin terör sebebiyle birçok üzücü olay yaşadığını ifade etti. Geçitli'de yaşanan terör olayında 9 vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Çiçek, ''İnsan Hakları Günü'nde bir tek olaya odaklanmak çok doğru olmaz. Üzerinde duralım ama geriye dönük tüm olayları bu perspektiften bakarak değerlendirmek çok doğru olur diye düşünüyorum'' dedi. Çiçek, ''Ankara Üniversitesi'ndeki yumurtalı protestoyu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusunu yanıtlarken de şöyle konuştu: ''Eğer insan hakları konusunda herkes, hepimiz samimiysek siz hakkınızı kullanırken başkasının hakkını da engellememeniz gerekir. Aksi takdirde bu işin istismarını yapmış olursunuz. Sizin protesto hakkınız var, ötekinin de toplantı yapma, konuşma yapma hakkı var. Siz bir hakkı kullanırken başkasının hakkını engelliyorsanız, bunun da doğru olmadığını hepimiz kabul edelim. Eğer kabul etmiyorsak bu olaydan bir siyasi rant elde etmek için bu konuları tartışıyoruz demektir. Ben o tartışmaya girmem.''