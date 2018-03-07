Cemil Çiçek: Cumhurbaşkanımız 'İstanbul'un siluetini bozduk' dedi, e bunu Amerika mı yaptı?

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz" sözlerini hatırlatarak, "Bunu kim yaptı?" diye sordu. Çiçek, "Cumhurbaşkanımız zaman zaman söylemiyor mu? 'İstanbul'un siluetini bozduk' diyor. E kim bozdu? Amerika mı, Rusya mı bozdu? E demek ki biz dikkat etmedik. Burada bir kısım yanlışlıklar yaptık" ifadesini kullandı.

Çiçek, partisinde eleştiri yapanlara 'ihanet etti' gibi ifadeler kullanan kişilere de "İhanet lafını işporta malı gibi kullanmamak lazım" diyerek tepki gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun programına konuk olan eski Meclis Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, partisi içerisindeki 'ihanet' söylemlerine dikkat çekti. İktidarlarından önce doğru, yanlış ve eksik yapılanlar olduğuna dikkat çeken Çiçek, "Bize düşen doğru yapılanları devam ettirmek, yanlış yapılanları düzeltmek. Bizim doğru yaptığımız işler var, yanlış yaptıklarımız var, eksik yaptıklarımız var" dedi.