Cemil Çiçek: Bu anayasanın dengeleri düzgün değil, rotbalans ayarları bozuk

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Bu anayasanın dengeleri düzgün değil, rotbalans ayarları bozuk" açıklamasını yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Çiçek, "Anayasa'nın değişmesi konusundaki her söylem dosdoğrudur, değişmesi de kaçınılmazdır. Ortaya 30 bin sayfalık doküman çıktı... Yani yeni bir Anayasa yapmak için gereğinden fazla bilgi var, belge var, görüş var." dedi.

Çiçek, "Anayasa, soğuk savaş döneminin şartlarına, önceliklerine, ideolojilerine göre yapılmıştı. Devir değişti... Dünya değişti... Her şey değişti... Türkiye değişti. Gelişen ve büyüyen Türkiye, bu Anayasa ile sağlıklı bir yol alamaz ki." diye konuştu.