12 kişinin öldüğü Paris'teki Charlie Hebdo katliamını "şiddetle kınadığını" belirten Meclis Başkanı Cemil Çiçek, "Allah insanlara akıl diye bir şey vermiş. Bizim Müslümanların en az kullandığı kısmı aklıdır. Aklını kullanmıyor. Heyecanları var başka şeyleri var" dedi.
Vahdet gazetesinin sorularını yanıtlayan (9 Ocak 2015) Cemil Çiçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Çiçek, "Nefretle kınıyoruz. Bu acıyı da paylaşıyoruz. Terörün dini, imanı, mezhebi, meşrebi, etnik kökeni olmaz. Türkiye baştan beri terörün hepsine karşıdır. Çünkü dünyada terörün her türlüsünün acısını yaşamış tek ülkedir. Bu olaya da ciddi olarak tepki koyduk" dedi.
‘Yılan seni de sokar’
Türkiye'nin 'terör örgütlerine karşı işbirliği yapalım' teklifini Batı'nın bugüne kadar dikkate almadığını kaydeden Çiçek, "İşbirliği gerekiyorsa işbirliği yapalım demekten dilimizde tüy bitti. Gelin terörle mücadele konusunda işbirliği yapalım. Benim siyasi hayatımda en çok çağrı ve vurgu yaptığım konu budur. Uluslararası işbirliği yok, işbirliği yapalım dedim. Suçluların iadesi anlaşması çalışmıyor dedim. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın dersen, yılan gelir bir gün seni sokar. Onun için mühim olan bu konularda işbirliğidir" diye konuştu.
‘Kirli yapı DEAŞ’
Terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkışının soru işaretlerine sebep olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları söyledi: "Şimdi Ortadoğu'da ismi DEAŞ (IŞİD) olan, 80 ülkeden gelip sayısı 15, 20, 30 bin diye telaffuz edilen bir kanlı yapı ortaya çıktı. Kirli bir yapıdır bu. Şu köşesi temizdir diyebileceğimiz bir tarafı yok.
Baştan sona kirli. Ama temel bir soru var. Bu 80 ülkeden gelen, birbirini tanımayan dilleri farklı, kültürleri farklı renkleri, farklı 15 bin kişi diyelim bir araya nasıl geliyor? Nerede eğitim görüyor? Bu yapı nasıl oluşuyor? Bunun lojistiği nerden sağlanıyor? Biz dört nüfuslu beş nüfuslu aileyi geçindireceğiz derken canımız çıkıyor. Bu bir terör örgütü alt üst disiplini var ve ölüme rahatlıkla gidebiliyor. Dünyanın dört bir tarafından toplanıyor X ülkesinden çıkıyor ölüme gidebiliyor. Bu yapı bir gecede oluşabilir mi? Bir ayda böyle bir organizasyon yapılabilir mi? Bu işin arkasında ne var? Bunu herkes soracak ve sorması lazım."
Müslümanları başkalarının hazırladığı oyuna alet olunmaması konusunda uyaran Başkan Cemil Çiçek, şöyle konuştu: "Allah insanlara akıl diye bir şey vermiş. Bizim Müslümanların en az kullandığı kısmı aklıdır. Aklını kullanmıyor. Heyecanları var başka şeyleri var. Aklını başkaları kullandığı için o nedenle ben gittiğim toplantılarda diyorum ki: 'Ey arkadaş hangi partiye mensup olursan ol hangi mezhebe mensup olursan ol hangi meşrepten olursan ol hangi cemaatten olursan ol aklını vicdanını ve cüzdanını kendine sakla. Bunu birilerine verme."
‘Akıl kendinde olacak’
"Zaten aklını birileri aldığı anda sen kendin olmaktan çıkıyorsun. Şimdi İslam dünyasının aklı kendi elinde değil" diyen Çiçek, şöyle devam etti: "Akıl olmayınca vicdanını da doğru dürüst kullanamaz.
Cüzdanı da büyük şirketlerin elinde. Şimdi bu Türkiye içinde geçerli başka yerler içinde geçerli.
Bizde de bir sürü vergi mükellefi olmayan holdingler çıkmadı mı? Dinden kazandığını dünyaya yatıran bir kısım unsurlar çıkmadı mı? Bu tabir bana ait değil. Eski Diyanet İşleri Başkanı söylemişti. Şimdi böyle bir tezgahı kim kurabilir? aklınızı kullanarak böyle bir dar alana sorunuzun cevabını sıkıştırabilirsiniz. Böylesine bir organizasyonu böyle bir tezgahı dünyada kaç tane ülke yapabilir? Bu çok büyük bir üst akıl organizasyonudur. Çok büyük bir devlet organizasyonudur."
'Birlik yok’
"Öbür taraftan da İslam dünyası olarak hepimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bu görüntü İslami bir görüntü değil. Yani İslam dünyasında yaşanan vahşettir bunu söylüyorum. Tekbir getirerek birbirini boğazlıyorlar. Allah'ın ismini telaffuz ederek Allah'ın ayetlerini telaffuz ederek ve bu yolla cennete gideceğine inanarak, inandırılarak birbirini boğazlıyorlar. Suriye'de yaşananlara bakın. Irak'a Afganistan'a bakın. İslam coğrafyası tutun kuzey Afrika'dan, Afganistan, Pakistan'a kadar her gün ortalama 100 insan öldürülüyor. Çocuk kadın genç yaşlı demeden götürülüyor camiye intihar saldırısı terör saldırısı yapılıyor. Bu insanların ne günahı var. Bunun neresi din neresi İslam?"
‘Bedelini İslam ödeyecek’
"İslam dünyası ciddi bir bölünmüşlük içerisinde. İslam alimleri ortak tavır ortaya koyamıyorlar. Yanlış işlere cevaz veren açıklamalar bile oluyor. İşin bu kısmına bakmamız gerekir. Ağır bedelini İslam ödeyecek. Örneğin Fransa'daki bu olay, en kısa sürede baskı olaylarını ortaya çıkarır.
Göreceksiniz adı Hasan, Ali, Fatma olan insanlar psikolojik baskı altında kalacaklardır. Tedirgin olacak, sokağa çıkamayacak, iş yerinde dışlanacak başka bir yerde bir sürü sıkıntılar olacak."
‘İlk 10'a girerdik’
"Bunlar kirli bir oyun, biz bu oyunlara düşmeyelim. Bu terör hem kirli bir iş hem de bir sektör. Bundan istifade edenler var. Silahı, bombası ötekisi berikisi bir ülkeyi istikrarsızlaştırıyor. Türkiye ne kadar kaynak harcadı terör için? Emin olun terör için harcadığı kaynağı kalkınmasına, alt yapısına harcamış olsa Türkiye ilk 10'un içerisine girer.”