Cemil Çiçek: Benim diplomatik pasaportla giremeyeceğim ülkelere teröristler nasıl giriyor

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Terör konusunda dünyadan destek alamadıklarını ifade eden Çiçek 'Benim diplomatik pasaportla giremediğim ülkeye terör örgütü mensuplarının nasıl gittiklerini biliyoruz' dedi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili de konuşan Çiçek 'Ateş düştüğü yeri yakıyor. Soruşturma başladı, işi yargıya bırakmamız lazım' ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çiçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Destek görmedik’

Bu asrın belasında kurtulmanın yolu uluslararası işbirliğine ihtiyaç var. Terör örgütü olarak kabul ettikleri, gerçi kabul etmenin ötesinde de bir şey yapmadılar. Bu işin içinde olduğum için, açıkçası pek fazla da destek görmedik. Terörle mücadele ilgili ülkenin, yani bizim çabasına kalıyor. Biz dostlarımızdan yeteri kadar ilgi görmedik, Gördüğümüz en büyük destek üzücü olaylardan sonraki taziye mesajlarıdır. Taziyede acele edenler, karar verileceği zaman iade noktasına gelindiğinde o isimlerin birden ortadan kaybolduğunu görüyoruz.

‘Benim diplomatik pasaportla giremeyeceğim ülkelere...’

Benim diplomatik pasaportla giremeyeceğim ülkelere terör örgütü mensuplarının nasıl gittiklerini biliyoruz. Bu yaşadığımız son olay yargıya yönelik olması ayrıca düşündürücüdür. Bu sıradan bir olay değil. Yargı camiasına bir defa daha başsağlığı diliyorum.

‘Haklılığım ortaya çıkacak’

Geçmişte de yargı mensubu insanlarımızı kaybettik, ama yargı hep bunun üstesinden geldi. Bize düşün kardeşliğimizi muhafaza ederek teröre karşı ortak tavrımızı sürdürmeliyiz. Türkiye’nin terör sorunu var. Dün de vardı bugün de var. Coğrafyamızda yaşananlar değerlendirildiğinde bu konudaki haklılığım ortaya çıkacaktır. Yargının üzüntü içinde olduğunu biliyoruz ama yargımız devlete hukuka bağlılığını göstererek mücadelesini hukuk çerçevesinde gösterecektir.

‘Benim bir takım bilgilerim olabilir ama…’

Elbette hepimiz üzüntümüzü ifade ettik ama ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsanların hafızasında en evvel kafasına tabanca dayanmış bir yargı mensubu fotoğrafı ailesinin unutmayacağı bir fotoğraf. Bu yargı mensubuna karşı işlenmiş ama yargını aydınlatması bir konu. Benim bir takım bilgilerim olabilir ama hazırlık soruşturması başlamıştır tüm boyutları ile ortaya çıkması için işi yargıya bırakmamız lazım. Güvenlik birimleri, yargı, istihbarat terörle mücadele bu olayın her yönü ile araştırma yapacak çıkarması gereken dersler varsa çıkaracak ve dikkate alacaktır.

‘O kapıdan geçersek bir şeyimiz mi eksilecek’

Bu tür olaylardan sonra bir düzenleme isteği gündeme gelir. Ama bizim asıl sıkıntımız çıkardığımız yasaları uygulayamamaktan kaynaklanıyor. Herkesin tabi olduğu kuralları bir kısım da uygulasa bu sorunları yaşamayacağız. Mesela TBMM’de buraya giren herkes aranacaktır. Herkesin sıfatı öne çıkıyor, aranmıyor. Bu acı vesilesiyle herkesten rica ediyorum kim olursak olalım kurallara önce bizim uymamız lazım. O kapıdan geçersek bir şeyimiz mi eksilecek? Ben neden ayrı bir kapıdan girmeye teşebbüs edeyim ki. Sıfatımız mı o kapıya takılacak. Hepimiz yurt dışına gidip geliyoruz. En son gittiğim ülkede hiç ayrım yok. Avukatsak hakimsek savcıysak milletvekiliysek lütfen kimliğimizi gösterelim. Meclis’te güvenlik sıkıntısı var. Güvenlik sıkıntısı yok zihniyet sıkıntısı var.