-CEMİL ÇİÇEK BAŞVURUSUNU YAPTI TBMM (A.A) - 01.07.2011 - AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, TBMM Başkan adaylığı için başvurdu. Çiçek, adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Neziroğlu'na teslim etti. AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin ve Genel Başkan Yardımcıları ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Suat Kılıç, Ayşenur Bahçekapılı ve Nurettin Canikli'nin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, dün iki ayrı dilekçeyle Çiçek'i TBMM Başkanlığı için aday göstermişlerdi.