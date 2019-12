Cemil Çiçek: Başbakan aceleci davrandı

Ermenistan sınırı sözü şahsi görüşüm

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, DTP'nin yerel seçimlerdeki başarısını, Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Enis Berberoğlu'na değerlendirirken "Iğdır'ı da aldılar, yani Ermenistan sınırındalar. Oraya dikkatle bakmak gerekir" demişti. Bu açıklamaya Başbakan Tayyip Erdoğan, "Doğru bir değerlendirme değil. Biz de Kars'ı Gaziantep'i aldık" diyerek eleştirmişti. DTP'nin de tepkisin çeken Çiçek, sözleriyle ilgili tartışmaları NTV canlı yanında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e değerlendirdi:Cemil Çiçek şunları söyledi: "Haberlerdeki değerlendirmelerde okudum. Kronolojik olarak bakalım, sonra değerlendirelim. Ben bir şey söylediysem arkasında dururum. Benim kastetmediğim şeyler şeklinde yorum yapılıyorsa bunu tashih etmek benim hakkım.Bu olup bitenlere baktığımızda bu sözün değerlendirmesinden öte belli çevrelerin linç kampanyası yürüttüklerini görüyoruz.Ben seçim yasakları kalkar kalkmaz temel prensiplerimi bir kanalda anlattım. Pazartesi günü de "sandıktan çıkan iradeye saygı duymak da en az kadar sandık kadar önemlidir." dedim.İkinci gün söylediğim bir başka şey var. Bakanlar Kurulu sonrası değerlendirme yaptım. "Bütün hedefler belediye başkanları üzerinden yapıldı. Bu seçim sonuçlarını Türkiye haritasına koyup partilerüstü stratejik değerlendirmek lazım. 'Her parti kendi içinde partilerüstü ileri dönük değerlendirme yapılmalı' dedim. Ermenistan sınırı sözü benim şahsi görüşüm. Bir gazeteciye yaptığım değerlendirme.Şimdi söz ettiğim haritaya baktığımızda bir partimiz sadece belli bir bölgede var. Başka bir parti de belli bir bölgede gözüküyor. Siyaseten çok partili bir yapı var. Bu sonucun ortaya çıkardığı düşündürücü hususlar var. Bunu her parti değerlendirmeli. Partilerin hepsi Türkiye geneli için diyor. Sadece biri 'kimlik siyaseti yapıyorum' diyor. AKP bunun dışında. Bu haritanın bize getirdiği hususları düşünmek lazım.Biz hizmet yapmak önemlidir dedik. 'Kimlik siyaseti yapılamaz mı, yapılabilir' diyenler olabilir. Bizim düşüncemiz kimlik siyasetinin doğru olmadığıdır. Sıkıntılara sebep olur düşüncemiz var. Kimlik siyaseti üzerinden siyaset yapacaksak bu sorun yaratır.Ne söylediğimi biliyorum2004 haritasına bakarsanız bu parti belli bir bölgedeydi. Şimdi kimlik siyaseti biraz daha yukarı çıkıyor. Bu bölgelerin kendine mahsus özellikleri var. Kimlik siyaseti merkez alarak yaparsanız bu Türkiye'nin yararına mı? Buna bakmak lazım. Değilse herkesin bunu düşünmesi lazım. Ben o sözlerimle yanlış olarak nitelendirdiğimiz kimlik siyasetin boyutlarının genişlediğini anlatmak istedim. Benim yorumlarım bu yöndedir.Ben ne söylediğimi biliyorum. Oraya buraya çekenler onları bağlar. Ben bir şey söyleyip arkasında durmamazlık etmem.Başbakan o konuda bir yanıt vermiş. Ben sabah bu konuda değerlendirme yapan (AKP Grup Başkanvekili) Nihat Ergün'le konuştum. Biz bu hatayı zaman zaman yapıyoruz. Normalde önce birbirimizi arayıp kanaatimizi söylemeliydik. O da gazetede açısından söylüyor. Bu hatayı zaman zaman yapıyoruz. Eğer istenen düzeltmeyse ben sözlerimden ne kastettiğimi söylüyorum. 'Kimlik siyasetinde genişleme var' dedim. 'Kimlik siyaseti doğru' diyenler olabilir bu onların fikri.Başbakanla bu konuyu konuşmadım. Kendisinin açıklaması havalanında yapılmış. Arzu ederse dönüşte. Türkiye'de zaman zaman hükümet üyeleri arasında çatlak çıkarmak isteyenleri çok gördük. Ben bu partinin önemine inanıyorum. Ben demokrasi sınavından geçmiş bir politikacıyım. Bunu en iyi şahidi Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dır.Bu seçimin galibi AKP’dir. Türkiyenin her tarafında olmak gerekiyorsa bu nitelikte olmayan partiler o noktaya gelmemiştir. AKP, 4 seçimdir birinci parti. Biz maçı 5-1 yerine 2-1 kazanmışız. Neticeye bakarsan yine biz kazanmışız.“Girdiğimiz her seçimi kazandık. Bu sefer fark daha az oldu” diyen Çiçek, “Sol bir parti 1983’te yüzde 33 oy aldı. Şimdi daha az oy aldı. Sonuca baktığında yarısını biz yarısını diğer partiler kazandı. Biz yüzde 39 oy aldık, CHP niye 39 alamadıAntalya'da Başbakan ile aynı oranda şaşırdım. Biz hizmetin en belirleyici faktör olduğunu düşündük. Güneydoğu’ya da önemli hizmet yaptım. İnsanlar demek ki oy verirken sadece hizmeti esas almıyor. Orada kimlik siyaseti yapıldı. MYK'da da değerlendirdik.Türkiye'de belli tarihler var. Bu revizyon meselesini önce medyada çıkar. Kabinede değişikliğine karar verecek olan Başbakan’ın kendisidir. Bunu da ne zaman isterse yapar.Bir kabine değişikliği gerektiğinde en rahat kabine değişikliği yapacak başbakan bizim başbakanımızdır. Bizim kendisine güvenimiz var. En ufak bir kırgınlık olmaz.Başbakan bu konuyla ilgili (istifa jesti) haberlerine belki de kızdı. Ben izlemedim. G20 zirvesine gidiyor. İçerde kabine değişikliği laflarıyla gündemin durağanlaştırılmasını istemedi. Haberleri yazanlara da kızmıyorum. Biz olaya böyle bakarken, ortada başarısızlık var gibi bakanlar da var.Bizim böyle sözlü yazılı istifa vermemize gerek yok. Biz karşılıklı saygıya dayanan bir kardeşler topluluğuyuz. ‘Biz istifa ediyoruz sizin elinizi rahatlatalım’ demeyiz, çünkü başbakanın eli zaten rahat. Başbakanı rahatlatmak adına özel bir paragraf açamaya gerek yok. Ne zaman isterse yapar. Hangi arkadaşımız olursa olsun destek verir.Değişiklik haberlerinin bürokrasiyi yavaşlattığını ifade eden Çiçek, “Şimdi ben Bakanım, Ben ‘Değişeceğim’ diyorum. Böyle olunca benim bürokratım işi yavaşlatıyor. Değişiklik haberleri yarar sağlamıyorBaşbakan’ın kızıp kızmadığını bilmediğini belirterek, “Ben de haberlerden duydum. Belki de kızdı” dedi.